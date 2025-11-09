Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«¡Te animan todo el rato en los 20 kilómetros!»

Testimonios y momentos curiosos

Los participantes de la Behobia - San Sebastián nos cuentan entre sonrisas y lágrimas su experiencia al terminar la carrera

Borja Alonso

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:03

«Es demasiado... no se puede explicar», «Es espectacular», «Los 20 kilometros están llenos de gente aplaudiendo y animando, son ellos los que te hacen ... correr»... Los corredores de la Behobia - San Sebastián, tanto los veteranos como aquellos que la corrían por primera vez, han finalizado muy satisfechos por la experiencia vivida en la carrera, y así se lo han hecho saber a Laura Chamorro en línea de meta. Estas son algunas de las más anecdóticas de la jornada de hoy.

