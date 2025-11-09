«¡Te animan todo el rato en los 20 kilómetros!»
Los participantes de la Behobia - San Sebastián nos cuentan entre sonrisas y lágrimas su experiencia al terminar la carrera
Borja Alonso
Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:03
«Es demasiado... no se puede explicar», «Es espectacular», «Los 20 kilometros están llenos de gente aplaudiendo y animando, son ellos los que te hacen ... correr»... Los corredores de la Behobia - San Sebastián, tanto los veteranos como aquellos que la corrían por primera vez, han finalizado muy satisfechos por la experiencia vivida en la carrera, y así se lo han hecho saber a Laura Chamorro en línea de meta. Estas son algunas de las más anecdóticas de la jornada de hoy.
