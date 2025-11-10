Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida» El deportista catalán se ha mostrado muy emocionado tras completar la carrera por segunda vez

L. G. San Sebastián Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:34 Comenta Compartir

El deportista Alex Roca, símbolo de superación y visibilidad en el mundo del deporte inclusivo, ha compartido en sus redes sociales su emocionante experiencia tras participar en la Behobia- San Sebastián 2025, una de las pruebas más emblemáticas del calendario atlético.

«Una de las experiencias más bonitas de mi vida, gracias a personas con un corazón gigante», escribió Roca, que destacó la animación del recorrido y el calor del público como algo «espectacular».

El atleta, que completó la carrera junto al equipo @correambmi, quiso subrayar el valor de correr en equipo y con propósito. «No hay una sola forma de correr: algunos lo hacen empujando, otros volando, otros acompañando. Pero todos con una misma misión: llegar juntos a meta y visibilizar», señaló.

«Impulsar y visibilizar. Todos merecemos ser vistos»

Roca, que siempre ha defendido el deporte como herramienta de inclusión y transformación social, dejó una reflexión que resume su filosofía: «La verdadera meta no está al final del recorrido, sino en cada gesto de apoyo, en cada mirada que te impulsa, en cada persona que corre por alguien más». El deportista catalán volvió a insistir en su propósito de vida: «Impulsar y visibilizar. Todos merecemos ser vistos».

Es su segunda participación en la Behobia-San Sebastián y seguro que no es la última para Alex, que ha agradecido a cada persona que les ha animado durante el recorrido. «No tengo palabras, la gente y la organización son increíbles. Gracias a todas las personas por regalarnos este domingo», señalaba en la llegada.