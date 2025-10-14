ATZEGI, entidad beneficiaria del Dorsal Solidario

Martes, 14 de octubre 2025, 16:55 Compartir

La Salto 15K renueva en 2025 su compromiso con la solidaridad y, en esta edición, el dorsal solidario tendrá como destinatario a ATZEGI, la Asociación Guipuzcoana en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Por cada inscripción realizada, un euro se destinará íntegramente a la asociación.

Con 3.900 participantes inscritos, se donarán 3.900 euros, a los que se suman los 2.500 euros adicionales aportados por Salto, patrocinador principal de la prueba. En total, 6.400 euros que contribuirán directamente a impulsar los proyectos de ATZEGI.

La elección de ATZEGI responde a la sintonía entre su labor y el propósito de la prueba. La Fundación Salto y la asociación han firmado un convenio para impulsar un programa de actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad intelectual. El deporte, en este sentido, se convierte en una herramienta clave tanto de terapia como de socialización, capaz de generar un impacto real y positivo.

Con 65 años de trayectoria, ATZEGI trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en Gipuzkoa. Su labor abarca el acompañamiento a las familias, la promoción de la autonomía personal y la sensibilización social sobre el valor de este colectivo.

Además, llevan desde el 2021 colaborando con la Salto 15K con un equipo de personas voluntarias que están especialmente en el avituallamiento final, donde reciben y felicitan a todos los participantes al cruzar la meta. Este año, volverán a estar presentes, repartiendo agua, fruta y palabras de ánimo, haciendo que la llegada sea un momento más cercano y especial para corredores y corredoras.

Con este acuerdo, la Salto 15K reafirma su compromiso con la inclusión, la diversidad y el desarrollo social a través del deporte, demostrando que las carreras populares pueden ir mucho más allá de la competición y convertirse en motores de transformación social.