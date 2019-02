Atletismo El Atlético y el BAT, a competir entre los grandes La atleta internacional Maialen Axpe supera el listón en el velódromo de Anoeta. / ARIZMENDI Los dos conjuntos guipuzcoanos, con atletas del nivel de Axpe, Ruiz de Azua, Errandonea y Ortega, sin miedo ante la Copa del sábado KAREL LÓPEZ Viernes, 1 febrero 2019, 07:45

Los equipos femeninos del Super Amara BAT y el Atlético San Sebastián estarán entre los grandes el sábado por la tarde. Desde las 16.00 horas, serán los dos representantes guipuzcoanos en la Copa de la Reina (Copa Iberdrola) de atletismo que se disputa en el velódromo de Anoeta. No tienen miedo. Saben que competir en casa es un plus, pero que sus equipos no son precisamente los más fuertes. Eso sí, como no se cansan de repetir, el premio es haberse clasificado.

Mientras el Atlético es ya un histórico de esta cita -suma doce participaciones en las últimas trece ediciones-, el BAT se estrena entre los ocho mejores clubes de España. Evitar las dos últimas plazas es la misión de partida; todo lo demás, bienvenido sería. Para ello, los dos equipos comparten dos pruebas en las que son muy fuertes, dos disciplinas en las que se permiten soñar: la pértiga y los 60 metros vallas.

Desde Arrasate llegan las dos pertiguistas. Sobradamente conocidas son Maialen Axpe (Atlético) y Malen Ruiz de Azua (BAT). Llevan más de un lustro superando listones situados más allá de los cuatro metros. Ruiz de Azua es la actual campeona bajo techo y Axpe, por su parte, sabe lo que es reinar en esta competición. «Estoy recuperada», aseguraba ayer mismo la saltadora del club donostiarra, que tras haber saltado 4,45 metros el año pasado, ha tenido problemas en el hombro y solo ha podido saltar una vez este invierno (3,97 en Francia). Mejor llega la saltadora del conjunto bidasotarra. Ruiz de Azua ya sabe lo que es volar por encima de 4,25 este curso.

Están llamadas a tratar de ganar el concurso, aunque seguro que Carla Franch (AA Catalunya), Andrea San José (Barça) y Miren Bartolomé (Grupompleo Pamplona) no se lo ponen nada fácil.

Las que lo tienen más complicado para ser las mejores en su disciplina son la irundarra Teresa Errandonea (BAT) y la riojana, internacional en pruebas combinadas, Patricia Ortega (Atlético). Las dos correrán unos 60 metros vallas con muchísimo nivel en la que estarán Caridad Jerez (Barça) y la venezolana Génesis Romero (Playas de Castellón). «Va a ser una carrera bonita», destacaba Errandonea. «Después de haber estado varios días enferma, esta semana me estoy encontrando muy bien entrenando».

Lesionadas

Las que no podrán estar en esta competición, la más importante a nivel de clubes de toda la temporada bajo techo, serán la ordiziarra Alazne Furundarena y la donostiarra María Mujika.

La velocista internacional del Atlético, de hecho, no podrá volver a competir en lo que queda de campaña indoor. «Hace dos semanas tuve una rotura en el isquio y, cuando ya me había cicatrizado, me empezó a doler el tobillo. He decidido poner fin a la temporada», explicaba Furundarena.

Mujika, por su parte, tenía la misión de ayudar al Valencia Esports en la pelea por el título ante el Barça y el Playas. Pero la vallista, «con una microrrotura en el sóleo», no podrá ser de la partida en casa. Son dos bajas sensibles para sus respectivos clubes.

Ellos miran al podio

Los que tienen claro su objetivo, y más después de ver qué atletas presentará cada uno de los ocho equipos participantes, son los hombres de la Real Sociedad. El Fent Camí Mislata, a priori su principal rival en la pelea por el tercer cajón del podio, tiene varias bajas. Los guipuzcoanos, en cambio, salvo en el 4x400, van con todo.

Hoy ven el podio un poquito más cerca que hace una semana, aunque queda lo más importante: demostrar que se puede sobre la pista.