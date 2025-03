El atleta que va camino de los 30... y no cae desde que tenía 16 años

Grant Holloway es el gran dominador actual cuando hay que correr rápido y con obstáculos por el camino, pero es intratable cuando se enfrenta a ... su distancia: los 60 metros vallas. El estadounidense, que este pasado fin de semana ha logrado en Nanjing su tercer oro mundial consecutivo en pista cubierta, suma ya 85 carreras consecutivas sin perder en la prueba corta. Va camino de los 30 años (tiene 27)... y no pierde desde que tenía 16. Casi nada.

Son ya más de once años sin ver cómo un rival le supera en esta disciplina en la que Holloway, además, presume de contar con el récord mundial: 7.27. Ya no es únicamente que nadie haya sido capaz de superarle en este periodo de tiempo, sino que él, regular a más no poder, tampoco ha sufrido ninguna caída o tropiezo en una prueba tan explosiva y técnica al mismo tiempo.

Tras los pasos de Moses

Suele decirse que las comparaciones son odiosas, pero lo cierto es que Holloway ya ha superado en tiempo la racha victoriosa de Edwin Moses, que no perdió una sola carrera de 400 metros vallas entre 1977 y 1987. Eso sí, el también atleta norteamericano llegó a sumar nada más y nada menos que 122 triunfos seguidos en su prueba, algo que aún le queda lejos al campeón olímpico en París 2024.

Allí, en la capital francesa, Holloway se hizo con un oro, el de los 110 metros vallas (el 60 únicamente se disputa durante la campaña invernal e indoor), que se le resistió en Tokio 2021. Es un gran corredor de 110, pero el 60 es su distancia preferida, como demuestra su racha. Eso sí, en caso de que en verano conquiste el oro mundial, se convertirá en el primer vallista en sumar cuatro oros consecutivos en Campeonatos del Mundo. Está en sus piernas.