No tiene ni veinte años y ya es el pertiguista guipuzcoano que más ha saltado (5,41 metros). El donostiarra Asier Añorga (3 de febrero ... de 2006), atleta de la Real, completó una temporada invernal para el recuerdo y en poco más de dos semanas debutará al aire libre con un claro objetivo en mente: llegar al Campeonato de Europa sub20 que se disputa en agosto en Tampere (Finlandia) en plena forma.

– ¿Por qué empezó con una disciplina tan técnica como el salto con pértiga?

– En mi familia siempre se ha hecho mucho deporte. Y fue mi hermana Paula, que tiene tres años más que yo, la primera en probar a saltar pértiga. Yo también empecé a practicar atletismo en la Gimnástica de Ulía, cuando estaba en primaria, aunque, como casi todo el mundo que va a escuelas de este deporte, hacía de todo. Tenía claro que por el fondo no me iba a decantar. A mí me gustaba ver cómo competía mi hermana. Me encantaba la dificultad de la prueba y lo veía como un reto. Probé yo también con Luis Aranzabal después de la pandemia y hasta hoy. Él sigue siendo mi entrenador. Nos entendemos bien.

– ¿Se picaba con su hermana?

– Sí, nos picábamos. Ella llegó a saltar 3,56 metros. Saltaba más que yo, hasta que un día le superé y ya le dije que me tocaba a mí seguir subiendo el listón.

– En 2022 saltó 4,75 metros; en 2023, 5,07; en 2024 llegó hasta los 5,12... y en 2025, de momento, 5,41 metros. Con 19 años ya es el plusmarquista guipuzcoano absoluto. ¿Se lo esperaba?

– Yo sabía que estaba para saltar mucho. Y este invierno he sido muy regular. En la primera competición de la temporada ya logré la mínima para el Europeo sub20 (5,15 metros), que era uno de los objetivos del año. En 2024 tal vez me obsesioné demasiado con la mínima para el Mundial y no la llegué a alcanzar. Y esta temporada, consiguiendo la europea a las primeras de cambio, me quité un peso de encima. He podido competir más relajado. Y he ido subiendo el listón. Ya en el Campeonato de España absoluto, en Madrid, estuve cerca de superar el 5,40. Acabé sexto con 5,30 (era su primera participación).

– Y después llegó el Campeonato de España sub20, en Salamanca, donde batió el récord, ganó y se convirtió en el pertiguista europeo de la categoría que más ha saltado este año...

– Sí, nunca había ganado un Campeonato de España. Y fue muy emocionante. Salté 5,41 metros, lo mismo que Fabio Marco, aunque le gané porque él cometió más nulos. Ahora mismo no sé si sigo siendo el líder europeo sub20 de 2025 –lo sigue siendo–, pero tengo claro que al aire libre habrá atletas que seguro que saltarán más. Espero poder seguir subiendo también el listón.

– Por cierto, le quitó el récord a Ander Martínez de Rituerto, su compañero de entrenos, y a Istar Dapena, que lo compartían con 5,40 metros...

– Eso es. Ander lo había igualado unas semanas antes. Él es tres años mayor que yo. Nos viene bien entrenar juntos porque nos picamos cuando hacemos las técnicas y también cuando tocan series. Vistas las marcas de este invierno, estamos a un nivel muy similar.

– ¿Con Istar llegó a coincidir compitiendo?

– Recuerdo alguna PLP, cuando él saltaba más de cinco metros y yo poco más de tres. Me fijaba en él, claro, porque era el bueno.

– ¿Qué espera de ese Europeo de agosto?

– Espero hacer un buen papel. No pienso que vaya a llegar siendo el favorito. Quiero volver de Finlandia estando satisfecho con mi actuación. Y para eso tendré que hacer una buena competición. Si hay atletas que saltan más que yo y yo mejoro allí, estaré contento. La temporada al aire la centraremos en el Campeonato de Europa. Antes pasaremos por otras competiciones, pero el foco va a estar en Tampere.

– Duplantis es un pertiguista rápido. ¿Cómo es Asier Añorga?

– Mido 1,87 metros. Diría que estoy en la media entre los pertiguistas. Esta temporada sí que estoy siendo rápido en el pasillo.

– ¿Hubo algún otro deporte antes que el atletismo?

– Jugaba a balonmano con los amigos, pero nada serio.

– ¿Qué estudia?

– Estoy en primero de Ingeniería Mecánica, en Donostia.