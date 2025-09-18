El arte de saber ganar una lenta carrera de 1.500 metros

Ya sea por la revolución de las zapatillas o de los entrenamientos, el atletismo mundial vive un momento en el que, quien no baja de ... 3:30 en los 1.500 metros, parece ya no tener ninguna opción de estar en la pomada. Pero la final de ayer en el Campeonato del Mundo de Tokio, sin el noruego Jakob Ingebrigtsen en acción y sin el campeón olímpico, el estadounidense Cole Hocker, fue una de esas carreras que podríamos calificar como de otra época.

Lenta (relativamente, claro...), con un ritmo frenético en los metros finales... De esas que se deciden prácticamente sobre la línea de meta. Así fue el precioso 'milqui' en el que el más listo (o hábil) fue Isaac Nader. El portugués, nacido en Faro hace 26 años, únicamente contaba con un bronce europeo en pista cubierta, logrado en marzo en Apeldoorn. Pero ayer, en la final del Mundial, demostró que hay veces en las que no solo ser el más rápido es lo importante en esta distancia.

Con un crono de 3:34.10, Nader fue el más rápido en los metros finales, cuando se deciden las finales. El neerlandés Niels Laros, quinto en meta, fue quien tomó el mando, aunque a un ritmo mucho más cómodo que el que habitualmente plantea un Ingebrigtsen que, sin haber podido competir en todo el verano, se quedó fuera incluso de las semis en Tokio. Nader, pupilo de Enrique Pascual en Soria y que parecía descartado en la contrameta, se abrió en los últimos cien metros y fue adelantando a corredores hasta superar en el último instante al británico Jake Wightman (3:34.12). El gallego Adrián Ben fue octavo con 3:35.38.

Lescay, octavo en la longitud

No fue la de ayer una jornada positiva para el atletismo español. Jordan Díaz, campeón olímpico de triple salto en París 2024, se rompió el cuádriceps de su pierna derecha en su primer intento de la ronda clasificatoria.

Después llegó la final del concurso de longitud. Y en ella, Lester Lescay, que el lunes fue el segundo mejor atleta en la ronda previa (8,21), no pudo pasar de la octava plaza (7,97). Tampoco tuvo su mejor día Jaime Guerra, 12º con 7,81. El campeón fue el joven italiano Mattia Furlani (8,39).

En la final de la pértiga femenina, victoria la estadounidense Katie Moon (4,90), mientras que en los 3.000 metros obstáculos, también femeninos, el triunfo fue para la keniana Faith Cherotich con un buen crono de 8:51.59, récord de los campeonatos.

McLaughlin, a por el récord

La jornada de hoy contará con el principal atractivo de ver si Sydney McLaughlin, plusmarquista mundial de los 400 metros vallas, es capaz de batir también el viejo récord de los 400 metros lisos de la alemana Marita Koch (47.60 en 1985).

La estadounidense, que en este Mundial se ha decantado por correr la vuelta al anillo sin obstáculos, ofreció unas tremendas sensaciones en las semifinales, corriendo en 48.29, plusmarca de su país, y llegando a meta prácticamente al trote. La final femenina de los 400 metros será a las 15.24 horas en Gipuzkoa. Antes, se disputará la masculina (15.10).

Las dos finales de los 400 cerrarán una jornada en la que también se repartirán las medallas en la jabalina masculina y el triple femenino. Y se pondrán en juego los billetes para la final del 800 masculino, con Mohamed Attaoui y David Barroso en acción.