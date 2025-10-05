Arrospide y Loyo, opciones vascas en el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa de este domingo

La cuarta edición del Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, la primera popular multitudinaria del otoño y la de mayor nivel atlético de esta ... época del año en Gipuzkoa, se disputa este domingo en Donostia con salida en el Boulevard a las 9.30 horas. Se esperan 4.000 corredores en la línea de salida, récord para un medio maratón en el territorio.

Entre los inscritos destaca la presencia en busca de la txapela de la alavesa Elena Loyo y de la cántabra Irene Pelayo, ambas campeonas de España de la distancia y subcampeonas de Europa por selecciones de maratón en 2022. Loyo ganó la primera edición de esta carrera en 2022, mientras que Pelayo se impuso en 2023, por lo que la de hoy podría significar el desempate entre estas dos atletas ya veteranas. Maite Arraiza, Nerea Egia, la argentina Fernanda Erica Martínez (que viene de correr el Mundial de trail en Canfranc) o las aragonesas Sara Benedí y Beatriz Martínez también se espera que estén en la pelea.

En la carrera masculina se espera mucha igualdad entre, sobre todo, cuatro atletas. Iraitz Arrospide, segundo en el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa de 2024, aspirará nuevamente al triunfo, aunque no lo tendrá fácil, ya que también estarán en la salida el olímpico uruguayo Nicolás Cuestas (campeón sudamericano de la distancia) y los catalanes Artur Bossy (que llegó a ser internacional en pista y campeón de España de 3.000) y Mourad Mounim. Además de Arrospide, completan la armada guipuzcoana fondistas de nivel como Unai Arroyo, Ander Sagarzazu, Gonzalo Fuentes, Imanol Larrañaga y Javi Menta.

La principal novedad de esta cuarta edición es que la carrera partirá desde el Boulevard, mismo punto al que llegarán los corredores tras completar los 21,097 kilómetros homologados. La carrera pasa por el Centro, Amara, Antiguo y Gros, estando cerrado al tráfico el Boulevard hasta las 14.00.

Este medio maratón no será la única cita hoy. Entre Hendaia, Irun y Hondarribia se disputa la Txingudi Korrika, de 10 kilómetros y con alrededor de 800 corredores inscritos. En montaña, se disputa la Zumaia Flysch Trail, de 14 y 24 kilómetros y más de 600 participantes.