Una apuesta futbolística... y atlética Salma Celeste Paralluelo, esa joven aragonesa que con 15 años combina y destaca en dos deportes, ficha por el Villarreal, club que apoya al Playas de Castellón Salma Celeste Paralluelo KAREL LÓPEZ Miércoles, 28 agosto 2019, 11:36

No soy nadie para valorar si es correcto o no que una joven de 15 años deje su hogar para desplazarse 300 kilómetros y cambiar su vida por completo. No quiero entrar en ese 'juego'. El tiempo dirá si la decisión es o no correcta, pero lo que está claro es que lo que recientemente ha ocurrido con Salma Celeste Paralluelo es una apuesta.

Situemos la jugada. Con solo 15 años, la aragonesa destaca tanto en el mundo del fútbol como en el del atletismo. Ha sido campeona del mundo sub17 con la selección española de fútbol y es, además de plusmarquista estatal en diferentes disciplinas y categorías, internacional absoluta con la selección de atletismo. Lo repito por si no ha quedado claro antes: tiene 15 años. De hecho, en el pasado Europeo indoor de Glasgow celebrado en marzo, fue la participante más joven (corrió los 400 metros).

Salma Celeste Paralluelo, en el Campeonato de España indoor. / EFE

¿Con qué deporte se quedará? Nadie lo sabe; seguramente tampoco ella esté en condiciones de elegir ahora. Lo que sí ocurrirá en breve es que viajará desde Zaragoza hasta Castellón para, atención, jugar a fútbol con el Villarreal y practicar atletismo con el Playas de Castellón. Lo ha confirmado hace unas horas la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Salma Celeste Paralluelo, con la selección española sub17 de fútbol. / EFE

Desde hace años, la apuesta del Villarreal por el deporte castellonense es indudable. El Playas de Castellón cuenta con más de un millón de euros de presupuesto anual, lo que le vale para tener un equipo tanto masculino como femenino en la élite del atletismo. Gran parte de ese dinero llega gracias al Villarreal. No es el único club atlético que se apoya del dinero del fútbol para poder cuadrar sus cuentas. El máximo rival del Playas a nivel estatal y el único que puede competir contra los castellonenses es el FC Barcelona. Y otro ejemplo lo tenemos en casa. El tercer mejor equipo de la temporada 2018/19 ha sido la sección de la Real Sociedad, que sin llegar a esa cantidad cercana al millón de euros de presupuesto, cuenta con la importante ayuda anual del club txuri-urdin (en euros, en material...).

Ahora, el apoyo al atletismo del submarino amarillo va más allá. Paralluelo podrá, al menos de momento, seguir compaginando los dos deportes merced a este acuerdo entre estos dos clubes convenidos. ¡Qué importante es que se intente caminar de la mano! Por el bien del deportista y, claro, del atletismo, que en este caso es el deporte pobre. Contra el dinero que podría llegar a proporcionar el fútbol a la joven promesa no hay nada que hacer. Por eso, que equipos como el Villarreal apuesten por ella es, sin duda, elogiable. Ojalá dentro de unos años estemos en condiciones de decir que la decisión tomada por Salma Celeste Paralluelo y el Villarreal sea correcta. El Playas contará, mientras tanto, con una perla atlética.