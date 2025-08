M. Oiartzun Martes, 5 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

En 2023 fue plata en verano, en 2024 se colgó el bronce en invierno en pista cubierta... Pero a Andoni Calbano le faltaba el oro para completar la colección en los 200 metros de los Campeonatos de España absolutos. Y, aunque la misión era complicada en Tarragona, el bergararra de 24 años, que se conoce mejor que nadie, sabía que estaba ante una «oportunidad única» teniendo en cuenta el estado de forma en el que llegaba. «¿Si lo soñaba? Soñar es gratis, ¿no? Yo sabía que estaba muy bien porque las dos últimas semanas de entrenamiento los tiempos que estaba haciendo eran increíbles».

Sí que estaba bien el velocista guipuzcoano, sí. Calbano llegó a Tarragona con un crono personal en 200 de 20.77 (2023) y lo mejoró en las tres carreras que corrió en la pista mediterránea: 20.57 en las eliminatorias, 20.58 en semis y 20.41 en la final, la tercera mejor marca española de siempre tras los 20.04 de Bruno Hortelano y los 20.18 de Pol Retamal.

Desde allí, aún desde Tarragona, donde estará hasta el jueves de vacaciones junto a sus amigos, atiende a DV aún «emocionado» tras lo conseguido el domingo. «Qué gozada. Brutal. He estado mirando por curiosidad y estoy el 12º del ránking europeo del año. Es una locura. Pena haberme quedado a solo una centésima de la mínima que la Federación Española pide para ser seleccionado para el Mundial del mes que viene».

El atleta del bigote, como muchos le conocen ahora tras unas espontáneas declaraciones que hizo en directo para Teledeporte tras proclamarse campeón en las que dejó perlas como que el viento de dos metros por segundo a favor con el que había corrido había sido «una potra de flipar», sigue alucinando con «el carrerón» que hizo en la final. «Ya nadie me quita ni el oro ni el marcón».

Estudia ingeniería electrónica

Lo celebró bien. Calbano, estudiante de Ingeniería Electrónica en Arrasate, sumó al oro individual en 200 la plata en el 4x100 junto a sus compañeros de la Real Sociedad, con los que entrena en Donostia. Cada día coge el bus desde Bergara hasta Donostia para ponerse a las órdenes de Oskar Ezker, un técnico con el que se entiende a las mil maravillas. «Podría decir que es un oro patrocinado por Pesa.net. A veces, cuando está libre, cojo el coche, pero es mucha pasta en gasolina». Así es la vida del atleta, aunque sea un fuera de serie. La recompensa llega con momentos como el vivido en Tarragona.

«Algo para toda la vida»

«La carrera fue perfecta. Es cierto que el viento era de 2.0 m/s a favor, al límite, pero en la curva nos soplaba en contra. Las condiciones de las eliminatorias eran mejores, porque en la recta pegaba ligeramente a favor pero en la curva soplaba perfecto», recuerda. «Con esas condiciones en la final creo que habría podido correr incluso más rápido. Todavía estoy asimilando el 20.41, no lo voy a negar. Pienso en la carrera y en ese momento en el que crucé la meta levantando los brazos y miré a la grada con todos aplaudiéndome. Me daba hasta vergüenza, como cuando te cantan el 'Zorionak zuri' y no sabes ni dónde meterte. Este va a ser un momento para toda la vida».

Aunque el broche al curso haya sido espectacular, el bergararra llegó a pensar hace un mes que no podría disputar el estatal. También sufrió de lo lindo bajo techo. «Al indoor llegué con la mejor marca española de 2025. Hice el tiempo más rápido de los que pasamos a la final, pero me dolía tanto el pie que no pude correr. Fue frustrante. Y ya en verano, tras el 100 del Campeonato de Euskadi, tuve una tendinopatía en el Aquiles que me molestaba mucho. Pensaba que era el adiós a la temporada». No lo fue, afortunadamente.

Comenta Reporta un error