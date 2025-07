«Mis analíticas son como diplomas»

Xabier Manzanares San Sebastián Jueves, 17 de julio 2025, 06:50 Comenta Compartir

Soy Inés Pérez, tengo 84 años y soy campeona de España como velocista». El deporte no es cuestión de edad, es cuestión de actitud, y ... el que no esté de acuerdo, que se lo diga a la atleta donostiarra que reside en Intxaurrondo. Comenzó a correr a los 54 años, cuando un día cualquiera su hijo, le propuso salir a hacer un pequeño recorrido por la ciudad. Desde entonces, «no he parado de correr». Actualmente pertenece al Club Atlético Errenteria, con quienes baja al Miniestadio de Anoeta a entrenarse todos los días. Ahora que está en obras le tocará encerrarse en el velódromo. Sus especialidades son los 100 y los 200 metros lisos, pero en su amplio recorrido, Inés también ha tirado al fondo habiendo completado doce Behobias. «Cuando empecé en este mundo me metí de lleno en las carreras de larga distancia. No había carrera que me perdiese. Cuando pasaron unos años, mi entrenador me propuso bajar a la pista y probar a hacer pruebas de velocidad. Fue ahí cuando se me abrió un mundo por delante», confiesa.

La donostiarra es un claro ejemplo para quienes piensan que el deporte y la edad están reñidos. «Cada vez que voy al médico me comenta que, en vez de diplomas, lo que tendrían que darme como premio son los resultados de mis analíticas. Soy una persona que no entiende de años, solamente pienso en mis capacidades para correr, sé dónde están mis límites», afirma. Entre los logros más destacados de Pérez se encuentran la participación en el Mundial de Finlandia de 2005 y los Juegos Olímpicos para veteranos de 2009 en Sidney, en las que logró la cuarta plaza en los 400 y la plata en los 800 metros. Su marca actual a los 84 años en los 100 es de 21 segundos, pero el récord lo tiene en 19. Actualmente es la única velocista fémina de España entre los 80 y 85 años, y en más de una prueba ha tenido que competir con los hombres por falta de competidoras. En otros casos ha competido contra mujeres de 70 años. «Sigo recorriendo el mundo y sigo participando en diferentes pruebas de velocidad. Hay muchas veces que he tenido que competir contra corredores de otras categorías. No me quiero imaginar el próximo año, cuando mi grupo de edad sea entre los 85 y 90 años», manifiesta. Cada metro es una anécdota Inés Pérez no le ve fin a una carrera que empezó tarde, pero que está llena de logros, y no solamente materiales sino también a nivel personal. «No le veo fin a esta etapa de mi vida, y es que la primera vez que bajé a correr a la pista de atletismo se me abrió un mundo por delante. Fue como una expansión dentro del cuerpo que me llenó de alegría». Se considera una atleta muy competitiva, pero, entre otras muchas cosas, lo que en un futuro recordará son todas las emociones que ha vivido gracias al mundo del deporte. «Empecé en el Club Fortuna, donde conocí a mucha gente. También he tenido la oportunidad de correr junto a mi hijo. Y además, en esta etapa en la que me encuentro ahora, cuento con un equipo lleno de alegría e ilusión», destaca. La temporada pasada lograron el ascenso a Primera División y, a pesar de que la competición sea muy exigente, Inés y su equipo lo tienen claro. «Lo primero que queremos es disfrutar y después, intentar formar parte de la máxima categoría de la competición de veteranos de atletismo», argumenta. Su próximo objetivo es lograr la permanencia en Primera División con el equipo de veteranas. «Además de correr, también quiero especializarme en el lanzamiento de peso, es una modalidad nueva que tengo en el horizonte, me atrae mucho», destaca. Con el paso de los años, a la atleta no se le cierran las puertas, más bien se le abren otras nuevas. Entrenamientos completos «Los de mi alrededor flipan conmigo, no entienden cómo puedo seguir corriendo y compitiendo a estas alturas», explica. Los entrenamientos que realiza la atleta a diario en el Miniestadio están compuestos por diferentes pruebas. «Primero caliento un poco y realizo una serie de estiramientos para preparar los músculos. Después, hago carreras de medio fondo y velocidad. Además, voy al gimnasio una vez a la semana. Desde que entreno un poco de fuerza, me siento mucho mejor», afirma. A sus 84 años, Inés sigue haciendo lo que más le gusta: correr. Con una trayectoria que no tiene nada que envidiar, la atleta continúa marcándose objetivos cada vez más ambiciosos. «Tengo claro que voy a seguir haciendo todo lo posible por prolongar mi mayor pasión todo lo que pueda: bajar a entrenar, correr y competir», afirma.

