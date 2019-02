Atletismo Abadía, lesionado, deja paso a Palacio en el Europeo DV Domingo, 24 febrero 2019, 09:16

El aragonés Toni Abadía no podrá estará en el Europeo indoor de la semana que viene en Glasgow por una lesión. «La vida es caerse y levantarse. Me he vuelto a romper de la misma pierna que hace casi un mes, siempre hay un aprendizaje y parte positiva», escribió en Twitter. Su lugar en los 3.000 metros lo ocupará David Palacio, ganador del 10K Donostia de la Gimnástica de Ulía. Palacio contaba con la mínima pero no había sido seleccionado inicialmente.