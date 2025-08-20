Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estilo de vida

IKEA Friheten sofá cama: Comparativa y análisis de la mejor opción para espacios reducidos

El IKEA Friheten sofá cama combina almacenamiento integrado, versatilidad de disposición y diseño moderno para ofrecer una solución práctica y funcional en hogares con espacio reducido.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:29

El IKEA Friheten sofá cama es una de las opciones más versátiles y prácticas para quienes buscan aprovechar al máximo el espacio en casa. Este modelo destaca por su diseño contemporáneo, la posibilidad de ubicar el chaise longue en ambos lados y un sistema de apertura suave que facilita su transformación en cama sin esfuerzo. Además, incorpora un amplio compartimento de almacenamiento bajo el chaise, ideal para guardar ropa de cama o cojines adicionales, lo que lo convierte en una solución funcional para apartamentos pequeños o habitaciones de invitados.

Comprar en Amazon

La tapicería de tejido sintético resistente, compuesta en parte por poliéster reciclado, ofrece una durabilidad notable frente al uso diario y facilita la limpieza con un simple paño húmedo. Su firmeza es apreciada por quienes buscan un asiento sólido, aunque algunos usuarios recomiendan añadir un topper para mayor comodidad durante el descanso nocturno. El sistema de apertura mediante tirador y la ausencia de ruidos metálicos lo diferencian de otros sofás cama convencionales, haciendo del IKEA Friheten una alternativa silenciosa y práctica para quienes valoran la funcionalidad y el diseño moderno en su mobiliario.

Gracias a su excelente relación calidad-precio y a la opción de personalizar la disposición del chaise, este sofá cama se integra fácilmente en distintos estilos decorativos. Es especialmente recomendable para quienes desean convertir rápidamente el salón en una habitación de invitados sin renunciar al estilo ni a la organización.

MUEBLIX.COM - Sofa Cama Canos 3 Plazas, Sillón Cama, Cama Sofa, con Mesa Abatible, Tapizado Tela Sintética, Apertura Clic-Clac, Sofa de Diseño, Color Gris

Comprar en Amazon

