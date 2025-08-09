Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñigo Royo

Zortzigarren denboraldiak etenik ez, iraila Donezteben egingo du Gure Zirkuak

Irailaren 6tik 20ra 10 emanaldi eskainiko dituzte eta sarrerak jada salgai dira webgunean

J. A.

Larunbata, 9 abuztua 2025, 11:29

Mugak? Zer da hori Gure Zirkuarentzat? Lurralde oro zapaldurik, bertako herrietako plaza ugari bere eginda, barre eta umorea zabalduz jarraitzen du euskal zirkuak. Zortzigarren denboraldian marka asko hautsita, irailean beste langa bat gaindituko dute, Nafarroara itzulita eta lehen aldiz euren ikuskizuna Malerrekara eramanez. Doneztebe aldean pozik izango dira. Bertan protagonista izango da 'xaribaria', zintzar-hotsa edo galarrotsa, Europa mendebaldean Erdi Aroan norbaiti burla edo zentsura egiteko herriko jendeak eginiko zarata-hotsa zena. «are gehiago munduak gero eta nahasiago eta ilunago dirudien honetan». «Xaribaria, elkarrekin, lagunartean edo familian sortutako une koloretsu, alai eta baikor gisa», gaineratu zuten.

Orotara eskainiko diren 10 emanaldietako lehena irailaren 6an, larunbata, izango da arratsaldeko 18:00etan. Biharamunean, igandea 7, zita bikoitza izango da 12:00etan eta 17:00etan, ostirala 12 irekiko da berriro karpa 19:00etan, larunbata 13an bi aukera izango dituzte zaleek 12:00etan eta18:00etan, igandea 14 17:00etan izango da emanaldia, ostirala 19koa 19:00etan eta itxierakoak, larunbata 20, 12:00etan eta 17:00etan. Sarrerak jada salgai dira http://gurezirkua.eus webgunean.

'Xaribaria'-z azaldu zutenez, Euskal Herrian bigarren ezkontzetan erabiltzen zen. Denborarekin, xaribaria herri antzerki mota bat bilakatu zen, dantza, musika, kantua, bertsoak eta antzerkia uztartuz, epaiketa baten itxuran gizarte kritika zorrotza egiteko baliatzen zena. «Gerora, zirku garaikideak egin du bere xaribaria, eta pistara elkarrekin agertzen direnean, zirkuko kide guztiek eragiten duten algara, zalaparta eta poztasunari deitzen zaio xaribaria», gehitu zuten.

Zortzigarren denboraldian murgilduta, sareetan zabaldutako mezuan aurreratu dute Bizkaira itzuliko direla, zaleen pozerako. Espero zitekeen, baina beti da albiste ederra Gure Zirkuak begi bat etorkizunean duela jakitea. Besteak beste oraindik zapaldu ez dituzten herrien zerrenda gero eta laburragoa izateko.

