El director del Festival de Cine de San Sebastián, Jose Luis Rebordinos , y la responsable de comunicación, Ruth Pérez de Anucita, presentan los últimos detalles de la 73 edición Sara Santos

El Zinemaldia se pronuncia sobre el genocidio de Gaza: «Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños»

En el escrito señalan que «hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacares inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino»

Teresa Flaño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:17

Al margen de lo puramente cinematográfico, el Comité de Dirección del Zinemaldia ha publicado un comunicado donde se pronuncia sobre el genocidio en Gaza donde hacen «un llamamiento genérico a favor de la democracia y alerta sobre sus fragilidades ante la abundacia de derivas autoritarias y discursos que actualmente generan espurias equiparaciones con regímenes dictatoriales».

En el escrito señalan que «hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacares inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al puelo palestino desde que Hamás perpetrara el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 que, por supuesto, también condemamos».

El Comité de Dirección del Zinemaldia continúa destacando que «matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma, impiden y obstaculizan el acceso a ayuda humanitaria. Arrasan edificios. Bombardean hospitales también. Humillan, conquistan, aplastan. Destruyen Gaza. Desprecian la legalidad internacional. Es insoportable tanta atrocidad, tanto terror. Nos invade la rabia y el dolor ante tal injusticia».

Termina el comunicado señalado que «es obligado pues condenar hoy la sistemática y programada conculcación de derechos humanos, el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Netanyahu. Aunque pueda parecer ingenuo, exigimos un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás y deseamos una futura convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino»

