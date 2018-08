Más producciones vascas que nunca Responsables institucionales y del Festival de Cine de San Sebastián posan en Tabakalera. / Unanue Quince largometrajes, estrenos mundiales en el Festival, competirán por el Premio Irizar | Ramón Agirre recogerá el Premio Zinemira en la Gala del Cine Vasco, donde se proyectará 'Jainkoak ez dit barkatzen' SONIA ARRIETA Viernes, 31 agosto 2018, 12:44

La 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián acogerá más producciones vascas que nunca, veinte películas repartidas entre la Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Culinary Zinema, Zinemira y las galas del cine vasco y EITB. Los organizadores del festival han destacado este viernes que Zinemira, la sección del Zinemaldia dedicada específicamente al cine vasco, incluye doce producciones que abarcan ficción y no ficción, animación, óperas primas y películas de cineastas de larga trayectoria.

Zinemira se inaugurará con 'Mudar la piel', la película de Ana Schulz y Cristobal Fernández, estrenada en la sección oficial del Festival de Locarno fuera de concurso, que indaga en la amistad entre Juan Gutiérrez, un mediador entre el Gobierno español y ETA, y Roberto Flórez, un exagente del CNI condenado por traición.

Se clausurará con 'Black is Beltza', dirigida por el músico, realizador y productor Fermin Muguruza (Irún, 1963). La novela gráfica 'Black is Beltza' cobra vida en la gran pantalla a través de la película de animación dirigida por Muguruza, que ha presentado en el Festival Checkpoint Rock: 'Canciones desde Palestina' (Zinemira, 2009), 'Next Music Station' (Zinemira, 2011), 'Zuloak' (Zabaltegi, 2012) y 'Nola?' (Zinemira, 2016). 'Black is Beltza' cuenta con las voces de Unax Ugalde, Emma Suárez, Sergi López, Maria de Medeiros, Óscar Jaenada, Ramón Barea, Ramón Agirre, Jorge Perugorría y Rossy De Palma, entre otros.

Entre una y otra, espectadores, periodistas y profesionales de la industria cinematográfica podrán descubrir otras diez producciones que se estrenan en el Festival, como 'La noche nos lleva', la tercera película de David González Rudiez (Bilbao, 1980), cuyos cortometrajes formaron parte del programa Kimuak en cinco ocasiones. 'La noche nos lleva' se centra en un exjugador profesional de baloncesto encarnado por Carlos Algaba.

Joaquín Calderón (Pamplona, 1968) ganó el Premio del Público en el Festival Documenta Madrid con su ópera prima 'Sáhara no se vende'. Calderón, que cuenta con una trayectoria como actor de dos décadas, toma como punto de partida en 'Basque Selfie' la pérdida del caserío familiar del músico Agus Barandiaran.

Después de que su ópera prima, 'La noche del ratón', fuera presentada en festivales internacionales, David Rodríguez Losada (San Sebastián, 1981) estrenará en su ciudad natal su segundo largometraje, 'Lady Off', en el que se introduce en los ensayos de una compañía de teatro madrileña, que trabaja en una escena de Ricardo III.

Juanmi Gutiérrez (Errenteria, 1945) ha realizado más de una decena de largometrajes de no ficción y la mayoría se han presentado en el Festival. En esta ocasión, en 'Baúles', cuenta la historia de un hombre que vive en un pequeño pueblo de la montaña de León y se marcha a México sin decir nada a su familia.

La ópera prima del periodista y músico Oier Aranzabal (Bilbao, 1988), 'Margolaria / The Painter' (El pintor), aborda las claves del proceso de creación a través del viaje que emprende el cantante Mikel Urdangarin en busca de una obra del pintor Alain Urrutia.

También debuta en el largometraje el artista Txuspo Poyo (Alsasua, 1963), que explora en 'Izaro' la identidad, historia y legado de la isla situada entre Bermeo y Mundaka.

Antonio Díaz Huerta, director de series de televisión como 'El internado' y 'Luna', 'El misterio de Calenda', se estrena asimismo en la dirección cinematográfica con 'Gallo', que formó parte de los proyectos seleccionados en el XII Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara ('El amanecer de gallo', 2016). La película se centra en un surfista que tendrá que revivir el accidente que le dejó ciego para vencer sus miedos.

La película colectiva 'Gure oroitzapenak' retrata el poliédrico universo de Joseba Sarrionandia a través de las miradas de doce cineastas: Oskar Alegría, Özcan Alper, Asier Altuna, Mireia Gabilondo, Eugène Green, Itziar Leemans, Ane Muñoz, Maider Oleaga, Carlos Machado y Maialen Sarasua, además de Josu Martínez y Fermin Muguruza, cuya participación en el Festival de Cine de San Sebastián este año será doble.

Completa la selección 'Errementari'(Errementari: El herrero y el diablo), la ópera prima de Paul Urkijo (Vitoria-Gasteiz, 1984), que, tras su estreno en Sitges, obtuvo el Premio del Público en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y 'Bajo la piel del lobo', el primer largometraje de ficción como guionista y director de Samuel Fuentes (Noreña, Asturias, 1972), que ha trabajado en los equipos de dirección y producción de películas como 'El secreto de Marrowbone' (Sección Oficial 2017) o 'Vicky Cristina Barcelona' (Zabaltegi-Perlas 2008). 'Bajo la piel del lobo', que se estrenó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, está protagonizado por un trampero solitario encarnado por Mario Casas, a quien dan réplica Irene Escolar y Ruth Díaz.

En la Gala del Cine Vasco del ZInemaldia, que tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia el día 25 de septiembre, se estrenará 'Jainkoak ez dit barkatzen / God doesn't Forgive me' (Dios no me perdona), de Josu Martinez (Bilbao, 1986), que cuenta la historia de Lezo Urreiztieta, un pirata del siglo XVI nacido por error en 1907.

En la Gala EITB del Festival de Cine de San Sebastián, que se desarrollará en el mismo escenario el día 26, se proyectará la película 'Vitoria, 3 de marzo', dirigida por Víctor Cabaco (Santander, 1967), que en su primer largometraje recrea los sucesos que sacudieron a la capital vasca en 1976, cuando cinco obreros fueron asesinados por disparos de la Policía.

Tras 'Loreak' (2014), 'Amama' (2015) y 'Handia' (2017), este año volverá a haber una producción vasca rodada en euskera en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En el apartado de proyecciones especiales, figura el último trabajo de Telmo Esnal, 'Dantza', que ganó el Premio de la Industria Glocal in Progress en la primera edición de la actividad de industria dirigida a producciones europeas en lenguas no hegemónicas. Es la primera vez que Esnal (Zarautz, 1966) participa en la Sección Oficial tras la selección de 'Aupa Etxebeste!' (2005) en New Directors, codirigida con Asier Altuna, que ganó el Premio de la Juventud, y 'Urte berri on, amona!' (¡Feliz año, abuela!, 2009).

Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973) presentó su primer cortometraje, 'Razielen itzulera', en 1997 en el Festival, en Zabaltegi, la sección en la que presentó dos décadas después su primer largometraje, 'Sipo Phantasma' (Barco fantasma), tras su estreno en el festival de Rotterdam. 'Oreina' (Ciervo), su segundo largo, que competirá por el Premio Kutxabank-New Directors, se sitúa en los polígonos industriales de la periferia.

Maddi Barber (Pamplona, 1988) competirá por el Premio Zabaltegi-Tabakalera con su cortometraje '592 metroz goiti', que se inspira en los efectos de la construcción de la presa de Itoiz. Este cortometraje forma parte de la selección del año de Kimuak.

Una producción vasca aspirará al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián. 'Un día más con vida' / Another Day of Life, dirigida por Raúl de la Fuente (Pamplona, 1974) y Damian Nenow (Bydgoszcz, Polonia, 1983), que traza el viaje a Angola del reportero Ryszard Kapuściński, se presentó en la sección oficial del Festival de Cannes fuera de concurso.

En Culinary Zinema del Festival de San Sebastián se estrenarán dos películas de producción vasca. Miguel Ángel Jiménez, autor de los cortometrajes 'Khorosho' (Todo bien, Zinemira 2010) y 'Kafenio Kastello' (Kimuak 2018) y los largometrajes 'Ori'(New Directors, 2009) y 'Chaika' (New Directors, 2012), refleja en 'Y en cada lenteja un Dios la vida detrás de L'Escaleta', un restaurante familiar de dos estrellas Michelin. Y en 'Bihar dok 13', de Ander Iriarte (Echevarriatik Etxeberriara) y Aitor Bereziartua, varios alumnos del Basque Culinary Center se inspiran en obras de Gaur y Ez Dok Amairu, los movimientos que hace 50 años renovaron el panorama artístico vasco.

Todos los largometrajes competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco, salvo los estrenados en otros festivales (Mudar la piel, Un día más con vida, Bajo la piel del lobo y Errementari). Un jurado específico otorgará el premio, dotado con 20.000 euros para el productor o productores de la película, al mejor largometraje vasco presentado en estreno mundial en el Festival.

Además de las películas, habrá un proyecto de producción vasca. En el Foro de Coproducción Europa-América Latina se presentará 'Ane&Peio, maitasun istorio bat piper artean' (Ane&Peio, una historia de amor entre pimientos), concebido por Lara Izagirre, la realizadora de 'Un otoño sin Berlín' (Gala del Cine Vasco 2015 y mención especial del Premio Irizar para Irene Escolar).

Sección Oficial 'Dantza', de Telmo Esnal

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Amaia Irigoyen, Gari Otamendi, Ainara Ranera, Joseba Astarbe, Josu Garate. Estalla la tormenta tras una dura jornada de trabajo en el campo. Cuando la lluvia amaina, brota la vida de la tierra antes yerma. Un fruto crece y madura, sobrevive al ataque de las plagas y se convierte en la manzana que da vida a la sidra. Llega entonces el tiempo de celebrar la cosecha, de brindar y festejar el amor. Una historia sobre el ciclo de la vida y la muerte, de la lucha por la supervivencia. Donde el paso del tiempo viene marcado por el curso de la naturaleza. Y la danza es el lenguaje elegido para contarlo. La música acompaña las rutinas cotidianas; ¡la vida es ritmo! Temas universales, vestidos aquí con una simbología particular. La que representa el hipnótico universo de las danzas tradicionales. Un canto poético a la tradición, a la tierra, a sus gentes, mitos y costumbres. Un relato sobre el milagro de la existencia.

New Directors 'Oreina', de Koldo Almandoz

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Laulad Ahmed, Patxi Bisquert, Ramón Agirre, Iraia Elías, Erika Olaizola. Khalil es un joven desarraigado que vive en la periferia de la ciudad, allí donde los polígonos industriales confluyen con el río y la marisma. Khalil se busca la vida como puede y pasa los días junto a un viejo furtivo, que comparte una casa en la orilla del río con un hermano con el que no se habla desde hace años. En las orillas de la marisma, las mareas marcan el tiempo del amor y el desamor, de la amistad y la venganza.

Zabaltegi-Tabakalera 'Maddi barber', de Zinema Kimuak

¿Qué posibilidades de vida quedan cuando un territorio es completamente alterado? En las laderas del Pirineo navarro, la construcción de la presa de Itoiz en la década de 1990 inundó siete pueblos y tres reservas naturales. Una franja de tierra desnuda a la altura de la cota 592 traza hoy una línea divisoria en el paisaje del valle. Por debajo de la cota, el agua; por encima, la vida continúa.

Perlak 'Un día más con vida', de Raúl de la Fuente y Damian Nenow

Intérpretes: Carlota, Comande Farrusco. Kapuscinski es un reportero polaco, idealista y amigo de las causas perdidas. En 1975 viaja a Angola, el último campo de batalla de la Guerra Fría, un lugar donde el saludo equivocado puede costarte la vida. El país africano y las personas que conoce en su aventura, como la carismática guerrillera Carlota, lo cambiarán para siempre. El viaje suicida al corazón de las tinieblas transforma al periodista en escritor.

Culinary ZInema 'Y en cada lenteja un dios', de Miguel Ángel Jiménez Colmenar

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Luis Moya, Kiko Moya, Alberto Redrado, Francisco Moya, Ramiro Redrado. Luis, guionista de profesión, regresa a Cocentaina, el pueblo donde nació en el interior de las montañas de Alicante, para ayudar a su hermano, Kiko Moya, y a su primo, Alberto Redrado, a escribir un libro sobre la cocina del restaurante de su familia: L'Escaleta, que obtuvo el reconocimiento de las dos preciadas estrellas Michelin y figura entre los 25 mejores restaurantes de España y Portugal. Pasa un año y, tras su singladura, todo este viaje incierto, toda esta búsqueda, ha servido para que Luis se reencuentre con su familia y para que el espectador experimente como nunca antes cuál es la auténtica vida que hay detrás de un restaurante de dos estrellas Michelin, de la mano de toda una familia comprometida siempre con su pasión por la gastronomía y decidida a darle a la gente lo mejor de sí misma.

'Bihar dok 13', de Aitor Bereziartua y Ander Iriarte

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Chem Wei, Maria Torrecillas, Pau Rull, Jordi Bross, Maria Zibara, Jose Mari Aizega, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Jon Echeverria Plazaola, Oreka Tx, Eneritz Furiyak, Andoni Egaña, Joseba Iratzoki, Ion Lopez, Mikel Azpiroz, Elena Setien, Jabi Moreno, Mikel Chillida, John Berkouth, Jose Luis Zumeta, Delorean

En el Basque Culinary Center, varios alumnos de la vanguardia gastronómica venidos de todo el mundo viajarán al pasado para crear el menú Bihar dok 13. En el viaje, se desplazarán al País Vasco de 1966 como punto de partida para conocer la década que lo cambiaría todo. Con cinco eventos especiales, conoceremos los movimientos Gaur, Ez dok amairu y al padre espiritual del BCC, la Nueva Cocina Vasca. Después de interiorizar dichos eventos, tendrán que crear un menú gastronómico tras asignar liderazgos. El documental nos mostrará la importancia de dichos movimientos en la sociedad vasca, a través de los eventos y la mirada de los estudiantes, además de cómo han continuado los chefs la realización de su proceso creativo. Por último, la comida organizada para degustar el menú Bihar dok 13 preparado por los jóvenes chefs contará con los personajes más significativos de la cultura vasca, reuniendo a nuevos artistas y músicas. Simbólicamente, una generación le abrirá las puertas a la nueva.

Zinemira 'Mudar la piel', de Ana Schulz y Cristóbal Fernández

Intérpretes: Juan Gutiérrez, Frauke Schulz Utermöhl, Mingo Ràfols, Ana Schulz. Juan es un mediador que trató de alcanzar la paz entre ETA y el gobierno español. Roberto es un espía de los servicios secretos que se infiltró en su vida durante años. Mudar la piel es la historia de Juan, el padre de la directora, y Roberto, el hombre que le espió. Ambos cultivan una insólita amistad a pesar de la traición. Mudar la piel también es la crónica de la relación de los cineastas con el espía y su dificultad para atrapar su escurridiza identidad.

'Black is beltza', de Fermin Muguruza

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Unax Ugalde, Isaach de Bankole, Iseo, Sergi López, Ramón Agirre, Jorge Perugorría, Angelo Moore, Maria de Medeiros, Emma Suárez, Óscar Jaenada, Rossy de Palma, Ramón Barea, Hamid Krim, Josean Bengoetxea, Willy Toledo, Ander Lipus. Octubre de 1965. La comparsa de los gigantes de San Fermín recibe la invitación para desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York, pero no todos podrán desfilar: por motivos raciales, dirigentes norteamericanos han prohibido que los gigantes negros participen en el evento. Inspirándose en hechos reales, Muguruza, Cano y Alderete cuentan así la historia de Manex Unanue, personaje de ficción encargado de llevar uno de aquellos gigantes negros. Lamentando que sus compañeros admitan la decisión impuesta, Manex decidirá no volver a casa. A través de los ojos del joven podremos conocer los acontecimientos que revolucionaron la sociedad a mediados de los años 60: las movilizaciones por la muerte de Malcolm X, la atmósfera bizarra del taller de Warhol, la relación tejida entre los Black Panther y el servicio secreto cubano o los comienzos del movimiento hippy, envuelto en el ambiente psicodélico de los primeros macrofestivales de música.

'Bajo la piel del lobo', de Samuel Fuentes

Intérpretes: Mario Casas, Irene Escolar, Ruth Díaz, Quimet Pla, Josean Bengoetxea, Kandido Uranga. Bajo la piel de lobo cuenta la historia de un trampero solitario. Martinón es el último habitante de un remoto pueblo en las montañas. Su único contacto con otros seres humanos se produce en primavera, cuando desciende al valle para comerciar con las pieles de los animales que atrapa. Sin embargo, con la llegada de una mujer a su vida, empezará a experimentar nuevos sentimientos. Este singular encuentro le obligará a elegir entre descubrir su vulnerabilidad o abandonarse a su lado más salvaje.

'Basque selfie', de Joaquín Calderón

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Agus Barandiaran, Itziar Ituño, Itziar Aizpuru, Kandido Uranga, Aizpe Goenaga, Aitor Merino, Felix Linares, Alberto Santana, Edorta Jiménez, Mikel Belascoain, Amaia Madinabeitia, Joaquín Calderón, Sandra Iraizoz, Kepa Baraiazarra, Txetxu Ayestarán, Oier Bizcarra, Koldo Martinez Urionabarrenetxea, Sorkunde Barandiaran. Agus Barandiaran, embajador de la música y la danza tradicional vasca por todo el mundo, se enfrenta a la peor pesadilla de un vasco: la demolición de su baserri (caserio familiar) de 1540 para dar paso a una nueva carretera. Agus deberá luchar contra los acontecimientos para intentar proteger sus raíces. Porque en la cultura vasca «etxea» significa mucho más que cuatro paredes. Basque Selfie es una historia triste pero edificante en la que el tema central es la tradición, la tradición de mantener vivos los signos de la propia identidad.

'Baúles', de Juanmi Gutiérrez

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: José Alonso López, Paco Pavón, Maruja Cordero. Año 1931. En Lois, pueblo español de la montaña de León, Julián López embala sus pertenencias en un enorme baúl y, sin conocimiento de su esposa Candelas, embarca rumbo a México. Año 1970. Candelas hace tres años que ha fallecido. Sorpresivamente llega a Lois una carta de México anunciando la muerte de Julián. En un rincón de la casa familiar de Riaño encuentran un viejo baúl similar al que Julián había llevado a México.

'Errementari: el herrero y el diablo'

Intérpretes: Kandido Uranga, Eneko Sagardoy, Uma Bracaglia, Ramón Agirre, Josean Bengoetxea, José Ramón Argoitia, Itziar Ituño, Gorka Aguinagalde, Gotzon Sánchez. Han pasado ocho años desde de la Primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una siniestra herrería en lo profundo del bosque, donde vive un peligroso y solitario herrero llamado Patxi. Los aldeanos de la zona cuentan sobre él oscuras historias relacionadas con robos, asesinatos y pactos demoníacos. Hasta que cierto día, por casualidad, una niña huérfana llamada Usue consigue colarse en la misteriosa herrería, destapando la terrible verdad que se esconde tras Patxi el Herrero.

'Gallo', de Antonio Díaz Huerta

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Aitor Francesena. Aitor nació con un glaucoma congénito que le hizo perder la visión del ojo derecho con tan solo catorce años. Aunque los médicos le recomendaron que no volviese a surfear, decidió no seguir sus consejos y perdió la vista en un fatídico accidente mientras hacía surf. Tenía 39 años. Hoy, 5 años después del accidente, Aitor quiere demostrar que las personas con discapacidades pueden enfrentarse a cualquier reto que se propongan, pero para ello tendrá que prepararse física y mentalmente. Sobre todo tendrá que vencer las dudas y los miedos por volver a revivir el accidente que le dejó ciego.

'Gure oroitzapenak'

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. El rostro de Joseba Sarrionandia es poliédrico, no solo por haber tocado todas las formas de expresión literaria, sino por haber sido capaz de crear su propia imaginería, compuesta de un sinfín de mundos. Por lo tanto, varios de los elementos que aparecen en el mundo literario aparecerán aquí sin duda: el mar, el puerto, la infancia, los trenes, el desarraigo, la huida, el vagar, el destierro, la guerra, la destrucción, el amor, la deriva, el dolor, la fantasía, el misterio, la iniciación, la tortura…

'Izaro', de Txuspo Poyo

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Izaro Ieregi, Izaro Aperribai. Izaro es un documental/ensayo que actualiza un retrato fragmentado de la identidad, la historia y el legado de la isla de Izaro hasta su diáspora. El nombre de Izaro ha germinado en prácticas de poder, en reivindicaciones jurídicas de la propiedad de la Isla, en forma de fiestas con el lanzamiento de la teja, en la productora de cine Ízaro Films Presenta, con su propia atalaya, la Torre Windsor, en nombres propios tanto femeninos como masculinos y en uno de los atuneros de última generación construido por armadores de Bermeo, faenando en aguas del Índico bajo bandera de las Seychelles.

'Lady off', de David Rodríguez Losada

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Marta Fuenar, Mateu Bosch. Ana es una joven actriz que, desgraciadamente, no puede dedicarse profesionalmente a la interpretación. De hecho, debe compaginar pequeñas producciones teatrales en las que encuentra acomodo con su trabajo a media jornada como dependienta en una tienda, cada mañana de lunes a sábado. Ahora Ana está inmersa en la preparación de un nuevo papel: ha sido seleccionada para interpretar a Lady Ana en una modesta representación del Ricardo III de Shakespeare que se llevará a cabo en un pequeño teatro off madrileño. Pese a lo humilde que es la producción, la oportunidad es ilusionante para Ana, pero esa ilusión chocará enseguida con la férrea visión del director de la obra, que concibe el personaje de Lady Ana únicamente como un juguete al que Ricardo debe asfixiar (metafóricamente), humillar e incluso vejar sobre el escenario.

'La noche nos lleva', de David González Rudiez

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Intérpretes: Carlos Algaba, Cristóbal Araque, Cruz López-Cortón, Ana Rodríguez Calvo, Soraya Peña, Luis Alonso. Jorge ha sido jugador profesional de baloncesto hasta los treinta y cinco años. Ahora tiene treinta y siete y no sabe qué hacer con el resto de su vida. Todos los días se levanta tarde, juega a videojuegos, se atiborra de comida basura y luego sale a caminar hasta que cae la noche. Apenas tiene relación con otras personas, vive en una burbuja que intentará romper cuando se dé cuenta de que quizás ha ido demasiado lejos en su aislamiento.

'Margolaria', de Oier Aranzabal

Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco. Este es el relato de un viaje que comienza una mañana con una conversación por Skype entre el músico Mikel Urdangarin y el pintor Alain Urrutia. El pintor le ofrecerá una de sus obras a Mikel a modo de regalo, pero con una condición: el músico tendrá que ir a buscarla a Londres en ferry, atravesando el mar. Con la excusa del viaje, nos adentraremos en el día a día de un artista que apuesta por vivir de su trabajo hasta llegar a la clave que se esconde en el centro del laberinto de todo artista, ya que toda búsqueda es en verdad un viaje; el proceso de creación es en sí mismo un viaje.

Premio ZInemira Reconocimiento a la trayectoria de Ramón Agirre

En la Gala del Cine Vasco, que se celebrará el martes 25 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, además de estrenarse la película Jainkoak ez dit barkatzen / God doesn't Forgive me (Dios no me perdona), se entregará el Premio Zinemira. El Festival de San Sebastián y las asociaciones de productores IBAIA y EPE/APV otorgan este galardón honorífico a la trayectoria de una personalidad destacada del cine vasco, que en años anteriores han recibido Imanol Uribe (2009), Álex Angulo (2010), Elías Querejeta (2011), Michel Gaztambide (2012), Juanba Berasategi (2013), Pedro Olea (2014), Karmele Soler (2015), Ramón Barea (2016) y Julia Juaniz (2017). En 2018 reconocerá la carrera del actor Ramón Agirre.

Este año está presente en una película de New Directors, Oreina (Koldo Almandoz, 2018), y tres películas seleccionadas en Zinemira, Black is Beltza (Fermin Muguruza, 2018), Errementari (Paul Urkijo, 2017, Premio del Público de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián), y Bajo la piel del lobo (Samu Fuentes, 2017). En 2019 estrenará la nueva película de Almodóvar, Dolor y gloria, y Agur Etxebeste!, la secuela dirigida por Asier Altuna y Telmo Esnal.