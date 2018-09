Voces de cine a la hora del vermut Iñaki Salvador, Ainhoa Zubillaga y Mikel Andueza, ayer sobre el escenario. / MÓNICA RIVERO Ainhoa Zubillaga, Iñaki Salvador y Mikel Andueza protagonizaron un delicioso concierto al mediodía en el Victoria Eugenia CARLOS RODRÍGUEZ VIDONDO Lunes, 24 septiembre 2018, 08:54

Música y cine, cine y música. Una sinergia perfecta entre dos artes 'hermanadas' con más de un siglo de historia. En este tiempo han ido construyéndose, complementándose y evolucionando paralelamente para conformar un lenguaje por sí mismo, un lenguaje que muchos ya llaman 'musivisual'.

Lo que pudimos escuchar en la tercera jornada del Zinemaldia, fue un verdadero homenaje a este matrimonio ya histórico. Sobre las tablas del Victoria Eugenia, una pequeña formación de grandes artistas ofrecía ayer su carta de presentación en Donostia.

El concierto, de entrada gratuita (sólo había que recoger la invitación), completó el aforo, que si hubiera sido mayor también habría puesto el 'no hay entradas', dada la expectación que había suscitado.

Este proyecto original encabezado por la mezzosoprano Ainhoa Zubillaga, traía consigo una paleta de colores cinematográficos arreglados por el pianista donostiarra Iñaki Salvador y los dibujos melódicos del saxo de Mikel Andueza. El vermut del domingo a mediodía no podía sabernos mejor.

Durante el espectáculo pudimos disfrutar de magníficas versiones de clásicos del cine y el jazz como 'Days of Wine and Roses' o 'Moon river', delicados arreglos de Gershwin en 'Embraceable You' y 'The Man I Love' y un texto musicalizado de Rosalía de Castro, 'Negra Sombra', entre muchos otros. La introducción de piano en el célebre tema de 'Desayuno con Diamantes' fue el punto de partida de un espectáculo intimista y sutil, con melodías cuidadas, intensidad rítmica y dúos instrumento-voz que ofrecieron todo el protagonismo a la propia música.

Variedad estilística

Los tres intérpretes desplegaron un repertorio de considerable variedad estilística, con temas que viajaban del swing a la balada, del piano stride a la apertura modal y del blues al standard de jazz. Es ahí donde Andueza y Salvador disfrutaron jugando todos sus ases, con improvisaciones repletas de lenguaje, energía y ritmo. Junto a ellos, Zubillaga proyectaba una potente voz que cuadraba el círculo en cada una de las canciones.

«Es un placer compartir este proyecto con Ainhoa desde hace ya ocho años» aseguraba el pianista al despedir el recital, confirmando la solidez de un proyecto que hoy en día adquiere forma de disco (Vaivén, 2018). La formación, de momento, ha confirmado ya próximas fechas para el 12 de noviembre en Vigo y el 15 de diciembre en Zumaia, en las que poder seguir disfrutando de la música que suena tras la pantalla del cine.