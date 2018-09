Una violenta distopía en una Corea unificada El actor surcoreano Gang Dong-Won no dudó en dejarse fotografiar con los fans que se acercaron a la alfombra roja. / FOTOS: I. ARIZMENDI Kim Jee-Woon reflexiona sobre el papel del individuo dentro de la sociedad en 'Illang: The wolf brigade', en la que no faltan acción, efectos visuales ni sangre | DANI SORIAZU Jueves, 27 septiembre 2018, 08:32

El director surcoreano Kim Jee-Woon se lamentaba ayer en tono jocoso de volver a Donostia con otra película «violenta». En el recuerdo de muchos estará la cinta 'Encontré al diablo' con la que participó en la Sección Oficial en 2010. Ocho años después regresa a la misma competición en San Sebastián con otro filme en el que no faltan las escenas de acción, violencia y sangre. En 'Illang: The wolf brigade', presenta una ficción ambientada en 2029, donde las dos Coreas están unificadas pese a la oposición de un grupo terrorista, lo que acaba desatando una intriga entre dos facciones rivales de los cuerpos de seguridad que luchan por hacerse con el poder y la influencia en el gobierno.

La historia está basada en la novela de anime que creó en los años 80 el cineasta japonés Mamoru Oshii, autor también del conocido cómic manga 'Ghost in the shell', que también tuvo su traslación a la gran pantalla el año pasado. El relato distópico que presentó ayer Jee-Woon quiere reflejar «la historia del individuo y la masa social» en un contexto de conflicto de poderes en el país. Así lo describió el propio director ayer en la rueda de presentación del filme. «El protagonista es un hombre incorporado a la masa que busca su personalidad cuando encuentra a una mujer de la que se enamora», explicó. Esa historia de amor se mezcla con persecuciones, tiroteos, artes marciales, sangre y una gran dosis de efectos visuales, al estilo más hollywoodiense.

Preguntado por si la situación que refleja la película en la península coreana tiene alguna correlación con la realidad, Jee-Won señaló que no pretende mostrar ningún tipo de profecía apocalíptica, sino favorecer la reflexión del espectador para avanzar a un mundo mejor sin violencia. «La película no va a cambiar el mundo pero quizá pueda provocar un movimiento que haga que, al menos, la situación en el país no empeore», declaró el realizador. No obstante, reconoció que cuando comenzó a escribir el guion de la película la relación entre las dos Coreas «era muy mala. Y ahora en cambio, parece que la realidad puede llegar a superar a la ciencia ficción».

El actor Gang Dong-Won, famoso en Corea del Sur por los diferentes papeles que ha hecho en el cine, interpreta el papel principal de esta película en la que «he intentado expresar el trauma que vive mi personaje», apuntó en su comparecencia junto al director ayer en el el Kursaal.

«Es un festival generoso»

Kim Jee-Woon se mostró encantado en todo momento de haber regresado al Zinemaldia de Donostia. Destacó que es una «ciudad muy bonita» y agradeció que el certamen sea «tan generoso», albergando «muchos estilos, procedencias y estructuras narrativas diferentes» entre las películas a concurso. «Es un Festival muy generoso. En Asia, y sobre todo en Corea, se hacen muchísimas películas y San Sebastián nos da la posibilidad de presentarlas al resto del mundo», afirmó.

'Illang: The wolf brigade' está distribuida por Netflix, cada vez más presente en los grandes festivales de cine. Algo que Jee-Woon ve con buenos ojos puesto que «esta plataforma nos permite llegar a un público de todo el mundo» y facilitar el rodaje de cintas «que de otra manera no podríamos hacer».