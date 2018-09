«La violencia siempre tiene un eco a través del tiempo» El actor Chris Hemsworth y Drew Goddard, director del filme de clausura, en la alfombra roja. / J.M. LÓPEZ El director Drew Goddard presentó solo ante la prensa el filme de clausura 'Malos tiempos en El Royale' . Por la noche en el Kursaal se le unió Chris Hemsworth | RICARDO ALDARONDO Domingo, 30 septiembre 2018, 10:09

Siete personajes que acaban de una u otra manera en el decadente hotel del título dan vida, y muchos giros de guion, a 'Malos tiempos en el Royale'. Y con magníficos actores. Lástima que el director del filme que anoche clausuró la 66 edición del Festival, Drew Goddard compareciera en solitario ante la prensa. El único actor que ha venido a San Sebastián en representación de este estreno mundial esChris Hemsworth, pero llegó por la tarde, justo para la clausura, y se perdió la rueda de prensa, aunque sí pudo acudir a la sesión de clausura en el Kursaal. Junto al interprete de 'Thor', aquí en un papel muy distinto, figuran en el reparto Jeff Bridges, Jon Hamm, Dakota Johnson y Cynthia Erivo, toda una revelación en la película, además del director Xavier Dolan haciendo un cameo.

«Siempre me obligo a hacer algo nuevo, y después de 'La cabaña en el bosque' buscaba un thriller criminal», explicaba ayer Drew Goddard sobre su segundo largometraje. «Y metí en un cazo algunos de mis escritores favoritos de novela negra, como Dashiel Hammett, James Ellroy y Agatha Christie, y pensé en directores como John Huston, Alfred Hitchcock y Sergio Leone. Y tuve esa idea de un hotel en 1969 al que llegan diferentes personajes para ver cómo se matan entre sí».

Su método de escritura es sencillo: «Simplemente escribo lo que me gustaría ver en pantalla como espectador». En este caso, «una serie de personajes arquetípicos, el policía, el cura, la cantante o el yonqui. Me preguntaba cómo podrían reaccionar en una situación determinada, y cómo pueden llegar a hacer cosas sorprendentes cuando no saben qué es lo que se les viene encima», añade el director, que en su amplia trayectoria como guionista ha trabajado en series de televisión definitivas del género fantástico, como 'Buffy cazavampiros y 'Perdidos'.

Más que un superhéroe

«La violencia tiene un eco a través del tiempo», advierte el cineasta. «Y toda violencia tiene sus consecuencias». Por eso incluyó referencias a algunos acontecimientos importantes de los años 60, «que permiten hacer una lectura de la sociedad actual». Entre ellos resaltan los problemas políticos del final de esa década en Estados Unidos y la música soul de aquel momento, porque «las grandes dificultades muchas veces dan lugar a grandes artistas». Las canciones que salpícan la banda sonora de esta comedia negra con trasfondo social «dictan las emociones de la película».

Goddard quiso dar un papel muy especial a Chris Hemsworth, quien ya intervino en el debut del director: «Me encanta trabajar con él y quería que el mundo conociese la cantidad de matices que pueden tener sus interpretaciones, más allá de los papeles de superhéroes».