«Ha sido el viaje cinematográfico más heavy de mi vida» Las actrices Natalia de Molina, Eva Llorach, Najwa Nimri y Carme Elias, ayer durante el photocall de 'Quién te cantará'. / J. M. LÓPEZ El director Carlos Vermut otorga todo el protagonismo a las actrices para contar la historia de parasitismo y succión de personalidades de 'Quién te cantará' ALBERTO MOYANO Jueves, 27 septiembre 2018, 08:31

En un Festival rico en ruedas de prensa más o menos extravagantes, la que ayer protagonizó el equipo de 'Quién te cantará' tuvo entidad propia. Dirigida por Carlos Vermut, que regresaba al Zinemaldia tras el éxito cosechado hace cuatro años con 'Magical Girl', el peso de esta historia de parasitismo emocional y succión de personalidades entre una cantante amnésica y una imitadora de karaoke encargada de ayudarle a reconstruir su personalidad recae en un elenco de actrices que confesaba ayer el desgaste emocional que ha supuesto el rodaje. «Ha sido el viaje cinematográfico más heavy de mi vida», aseguró una Najwa Nimri, que se confesó algo «grogui» tras tener problemas para recordar el nombre de su compañera de reparto, Eva Llorach.

En la rueda de prensa estuvieron acompañadas, además de por el director madrileño, por sus compañeras de reparto Carme Elías y Natalia de Molina, además de por el productor Enrique López Lavigne, que no esperó ni a las presentaciones para lanzarse en picado en un interminable capítulo de agradecimientos. Y en medio de este clima promocional un tanto agitado, director y actrices fueron desgranando los detalles de su trabajo. «Fue todo bastante fuerte -explicó Najwa Nimri- porque me tenía que vaciar y despojarme de todo», con canciones que «ya no son mías y (Eva Llorach) y yo teníamos que mimetizarnos en la coreografía y en el canto». Y luego «estás con otra mujer, haciendo gestos frente a un espejo... Ha sido el viaje más heavy de mi vida cinematográficamente hablando porque no te das cuenta, y (Vermut) te lleva, te lleva y te lleva...»

Una escena de «mal rollo»

Eva Llorach, que ya trabajó hace siete años a las órdenes de Vermut en 'Diamond flash' interpretando a un personaje con el mismo nombre que el de ahora y con el que comparte un cierto aroma, confirmó las palabras de su compañera. Llorach evocó «el mal rollo que me da recordar» una escena cuyo peso recae en su rostro. «La ensayamos un par de veces pero en rodaje fue complicada. Lo recuerdo como algo muy doloroso, de lo más doloroso que he hecho en mi vida. Y si fue duro crear el personaje, más duro fue separarme de él. Necesité un período de limpieza».

Carme Elías, que definió 'Quién te cantará' como «una película de mujeres y sobre mujeres», calificó esta inmersión «en lo desconocido» de experiencia «alucinante, brutal, mística y dolorosa». En cuanto a Natalia de Molina, indicó que la interpretación del personaje de Carla «me ha llevado a lugares muy oscuros a los que no sé si hubiera llegado. Tuve miedo de defraudar al director, tenía esa presión porque se implica en lo que cuenta y en cómo lo cuenta». La joven actriz destacó que le llamó la atención que las anotaciones de Vermut fueran dibujos. «Es un coco muy magnético y su cine es igual».

El realizador, por su parte, explicó que en el germen de este proyecto se encuentra, por un lado, el impulso de hacer una película de terror, de suplantación de personalidades, de posesión de una mujer sobre otras, y por otro, el deseo de «hacer una película con el título de la canción de Mocedades. Fueron dos procesos independientes -señaló-, pero que acabaron confluyendo en uno». Tras el éxito de 'Magical Girl', Vermut dijo haber sentido la presión «pero sólo al principio del proyecto, ante el folio en blanco, a la hora de escribir el guion. Luego, el día a día es mucho más mundano haciendo lo que consideras que es una buena película». Y admitió que sin ser 'Blade Runner' uno de sus filmes de cabecera, «inconscientemente hay en mi película algo» de la mítica cinta de Ridley Scott. «Es complicado explicar los procesos creativos». Y respecto al influjo 'almodovariano' en 'Quién me cantará', señaló: «¡Cómo me va a molestar (que se lo mencionen), si la película habla de eso!», concluyó .