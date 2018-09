Cuando «casi todo» es de verdad

La zona abierta presentó la última propuesta de la edición. Y resultó que parecía un documental pero no lo era, aunque «casi todo» era de verdad. Cine que se mueve en el filo del «casi».

Un pequeño trozo de pastel

Lucile Hadzihalilovic tiene prestigio en el mundo de los festivales. En el nuestro, ganó Nuevos Directores y participó en la Sección Oficial en 2015 con 'Evolution', imágenes sugerentes y contenido incomprensible que se llevaron el Especial del Jurado. Ahora ha venido con un corto elaborado durante una residencia en un pueblo rumano al que invitan a cineastas para hacer un proyecto en diez días. Lucile rodó a dos niñas sonrientes mirando árboles, un riachuelo o una hoguera de noche. 'De natura' muestra eso durante seis minutos. En la presentación del mínimo corto en Tabakalera, la autora se mostró muy feliz porque «es como si me hubieran dado un pequeño trozo del pastel del Festival».

Documental ficticio

El también francés Virgil Vernier propone un tipo de cine con aire de documental pero no. En su segundo largometraje, 'Sophia Antipolis', la sucesiva presencia de muchas personas, su modo de hablar no como actores profesionales y cierto tono apagado hacen que el espectador tenga la sensación de asistir a un docudrama. Luego Virgil, que según dijo prefería no dar explicaciones concretas, reconoció que seguía un guión férreo, aunque había modificado el libreto inicial tras documentarse al introducirse en los grupos que muestra. También afirmó que «en esta película casi todo lo que vemos es de verdad, cierto, ocurre realmente». Y como ejemplo puso que una sesión de hipnosis que se muestra está hecha por un experto, que hipnotizó realmente. Tenemos que tirar a la basura nuestro esquema de distinguir nítidamente entre lo ficticio y lo documental, y aceptar esa nueva realidad que se nos muestra en la pantalla y que, de uno y mil modos, siempre procede de la realidad.

En la ciudad fantasma

Gustó a Vernier que Lur Olaizola, de Tabakalera, le preguntara si Sophia Antipolis existe de verdad. Objetivo cumplido. La película la muestra como un lugar fantasmagórico, con lo que la pregunta era pertinente. Existe en realidad (esta realidad fuera de las pantallas, ya saben) entre Antibes y Niza, un parque tecnológico con urbanizaciones. El cineasta halla allí personas solas, chicas obsesionadas con la cirugía estética, miembros de una secta «espiritual» y efectivos de agresivas patrullas ciudadanas que se toman la justicia por la mano. Al fondo, un cadáver calcinado. O sea, un catálogo de miedos, vacíos y horrores de nuestro tiempo, que acaso se hagan más terribles por estar contados sin la menor garra, como un (falso, no nos liemos más) documental cansino.

¿Habrá luces para 'Manta Ray'

Y fin a los doce largometrajes (más seis cortos) seleccionados para la zona abierta. Hoy sabremos el destinatario del Premio Zabaltegi-Tabakalera, que darán Santos Zunzunegui, Juliette Duret y Filipa Ramos. Con los jurados nunca se sabe, pero acaso aprecien que en esta edición ha habido una obra sobresaliente, con más poder visual y evocador que el resto, 'Manta Ray', del tailandés Phuttiphong Aroonpheng. Claro que es la opinión de este simple explorador, que también destacaría la enfermiza animación de 'La casa lobo', el sofisticado sueño 'El largo viaje del día hacia la noche' y la experiencia de trabajo con la memoria de 'Teatro de guerra'.