Últimas oportunidades para disfrutar de la 66 edición del Zinemaldia Bradley Cooper y Lady Gaga, en 'A Star is Born'. 'Malos tiempos en El Royale' despide la Sección Oficial, en una jornada en la que apurar las últimas proyecciones de la edición MIKEL G. GURPEGUI Sábado, 29 septiembre 2018, 08:31

Deprisa, deprisa, que tenemos por delante las últimas horas para disfrutar de la 66ª edición. Repescando los títulos triunfadores o descubriendo los de clausura, hay que aprovechar hasta la última gota de cine.

'Malos tiempos en El Royale'. Drew Goddard, autor del muy elogiado terror 'La cabaña en el bosque', reúne en 'Malos tiempos en El Royale' a siete desconocidos, cada uno con un secreto, en un hotel ruinoso, el tal Royale, lago Tahoe, durante una noche infernal. Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm y Chris Hemsworth se unen al maligno divertimento. (Sección Oficial fuera de concurso)

'A Star is Born'. En su debut como director, Bradley Cooper se ha metido en un embolado. No era fácil agradar con otra versión de 'Ha nacido una estrella', tras las de 1937 con Janet Gaynor y Frederic March a las órdenes de William A. Wellman, la canónica de George Cukor en 1954 con Judy Garland y James Mason, y la setentera con Barbra Streissand y Kris Kristofferson. Las críticas al nuevo 'A Star is Born' de Venecia, que clausuró, aprecian el esfuerzo y han destacado más que la propia película, las interpretaciones de Lady Gaga y el propio Cooper. (Perlas)

Cita en el Velódromo. Muchos cinefilos tienen la buena costumbre de terminar la edición con la clausura 'alternativa' en Anoeta. Desde las 18,00 horas se proyectará en su enorme pantalla la perla 'Capharnäum', de Nadine Labaki, el corto 'La octava dimensión', de Kike Maíllo y la cinta oficial de clausura, 'Malos tiempos en El Royale'. Por supuesto, entre medias la retransmisión en directo de la entrega de premios. (Velódromo)

Premios ocultos. Es como una cita a ciegas pero con la seguridad de que vas a ver una película premiada, aunque hasta un rato antes de la proyección no sepas cuál. Busquen en la programación esos pases especiales con las películas ganadoras del Premio Irizar al Cine Vasco, el Zabaltegi-Tabakalera, el de la Juventud (con toda probabilidad, 'Viaje al cuarto de una madre'), El Premio Kutxabank New Directors, la Concha de Oro y el Premio del Público (que, al cierre de estas líneas, seguía ganando 'Un día más con vida').

''The Beachcomber (El vagabundo de las islas)'. Tras tanto cine de nuestro tiempo, puede agradar despedir el festival con una película en blanco y negro, con una enfermera puritana (Glynis Johns) despertando a la sexualidad en una isla del océano Índico. (Muriel Box)