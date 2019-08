Tres películas habladas en albanés, rumano y catalán participarán en Glocal in Progress durante el Zinemaldia La actividad que apoya las nuevas producciones en lenguas no hegemónicas se celebrará del 23 al 25 de septiembre RICARDO ALDARONDO Jueves, 8 agosto 2019, 12:15

La sección que apoya las producciones en lenguas no hegemónicas, Glocal in Progress, ha seleccionado tres películas, habladas en albanés, rumano y catalán, para la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Esta actividad de Industria del Zinemaldia, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de septiembre, facilita que las películas seleccionadas, que se encuentran en fase de posproducción, se presenten ante una audiencia de productores, distribuidores, agentes de ventas y programadores, entre otros profesionales, para que puedan contribuir a su conclusión y distribución internacional.

Las películas seleccionadas son las óperas primas de la cineasta kosovar More Raça y de los directores catalanes Pau Cruanyes y Gerard Vidal y el nuevo largometraje del rumano Andrei Gruzsniczki.

More Raça (Kosovo, 1992) retrata en 'Galaktika e Andromedës / Andromeda Galaxy (La Galaxia de Andrómeda)' la difícil situación de un parado de larga duración en Kosovo. Raça participó en Berlinale Talents 2019. El filme es su salto al largometraje tras haber firmado tres cortometrajes.

'Emil', de Andrei Gruzsniczki (Ploiesti, Rumanía, 1962), es una historia de duelo y fantasmas en una pequeña aldea rumana, teñida de humor negro. Sus anteriores largometrajes han sido premiados en los festivales de Transilvania y Roma y en los Premios de la Academia de Cine rumana.

Los catalanes Pau Cruanyes (Barcelona, 1995) y Gerard Vidal (Barcelona, 1995) firman su primera película, 'Les dues nits d'ahir / Yesterday's Two Nights (Las dos noches de ayer)', tras haber codirigido el cortometraje 'Celebración', que se alzó con el Premio SGAE–Nueva Autoría a la Mejor Dirección en el Festival de Sitges en 2016.

Las películas seleccionadas en Glocal in Progress optan al Premio de la Industria Glocal in Progress, concedido por las empresas Ad Hoc Studios, BTeam Pictures, Deluxe Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Video, Nephilim Producciones y No Problem Sonido, que asumen los servicios de postproducción de la película ganadora.