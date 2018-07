Trece cineastas competirán por el Premio Kutxabank-Nuevos Directores JOSÉ MARI LÓPEZ Más de una docena de primeras o segundas películas, una de ellas de León Siminiani, competirán en el Zinemaldia por el galardón que busca dar a conocer a nuevos talentos INÉS RODRÍGUEZ Jueves, 12 julio 2018, 13:35

Trece cineastas de Argentina, Dinamarca, España, Japón, Kosovo, México, Rumanía, Rusia, Suiza y Vietnam competirán por el Premio Kutxabank-Nuevos Directores en el próximo Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Así lo han dado a conocer este jueves el director del Zinemaldia, José Luis rebordinos, y el responsable de Kutxabank de la zona Donostia, Gerardo Cangas, en una rueda de prensa celebrada en la capital guipuzcoana.

La sección que busca «dar a conocer a nuevos cineastas, nuevas formas de pensar y de hacer cine», abordará en esta 63 edición todo tipo de temáticas, desde los conflictos personales y familiares en una granja remota rusa al retrato de la Suiza contemporánea, pasando por escenarios como el Vietnam del siglo XIX o la Yugoslavia de principios de los 90. Una auténtica ventana al mundo desde una perspectiva fresca.

Entre los trece títulos escogidos para optar al galardón hay nueve óperas primas y cuatro segundas películas. No obstante, según ha explicado el Zinemaldia, «en las próximas semanas se completará la sección con nuevos títulos».

El Premio Kutxabank-Nuevos directores, que será escogido por un jurado internacional, está dotado con 50.000 euros que se destinan al director y al distribuidor de la película en España.

Las películas de esta sección son también candidatas al Premio de la Juventud, que escoge un jurado compuesto por 300 estudiantes de entre 18 y 25 años

KOLDO ALMANDOZ - ESPAÑA OREINA (CIERVO)

Intérpretes: Laulad Ahmed, Patxi Bisquert, Ramón Agirre, Iraia Elías, Erika Olaizola

Khalil es un joven desarraigado que vive en la periferia de la ciudad, allí donde los polígonos industriales confluyen con el río y la marisma. Khalil se busca la vida como puede y pasa los días junto a un viejo furtivo, que comparte una casa en la orilla del río con un hermano con el que no se habla desde hace años. En las orillas de la marisma, las mareas marcan el tiempo del amor y el desamor, de la amistad y la venganza.

Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973) cuenta con una intensa trayectoria en el mundo del cortometraje, vinculada al programa Kimuak y también al Festival de San Sebastián, que programó su primer corto, Razielen itzulera, en 1997, en Zabaltegi, la sección en la que presentó dos décadas después su primer largometraje, Sipo Phantasma (Barco fantasma), tras estrenarlo en Rotterdam. 'Oreina' (Ciervo) es su segundo largo.

ELÍAS LEÓN SIMINIANI | ESPAÑA 'APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS'

Elías es un director de cine que soñaba con hacer una película de atracos. Durante el verano de 2013 lee una noticia sobre la detención de 'El Robin Hood de Vallecas', el líder de 'la banda de las alcantarillas'. Siente entonces que ha encontrado la oportunidad para cumplir su sueño. Le manda una carta a la cárcel donde cumple condena. Contra todo pronóstico, Elías recibe respuesta tres semanas después. El Robin Hood acepta que vaya a la cárcel a visitarle.

Elías León Siminiani (Santander, España, 1971), nominado al Goya por Mapa, presenta ahora 'Apuntes para una película de atracos'.

NATALIIA MESHCHANINOVA | RUSIA 'SERDTSE MIRA / CORE OF THE WORLD'

Intérpretes: Stepan Devonin, Dmitriy Podnozov, Jana Sekste

Egor es un veterinario en una granja rural que también hace las veces de centro de adiestramiento para perros de caza. Es un hombre adulto, pero en su interior es un niño herido que ha sido abandonado por todos, incluyendo su propia madre. Lo único que quiere es cuidar a los animales y sentirse parte de la unida familia para la que trabaja. Cuando los activistas por los derechos de los animales invaden ese frágil microcosmos, perturbando su delicado equilibrio, el mundo de Egor comienza a desmoronarse… O eso parece.

Nataliia Meshchaninova (Krasnodar, Rusia, 1982), que compitió en Rotterdam con su primer largometraje, Kombinat 'Nadezhda' / The Hope Factory', se centra en el veterinario de una granja en esta 'Serdtse Mira / Core of the World'.

ISMET SIJARINA | KOSOVO - ALBANIA - ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA) NËNTOR I FTOHTË / COLD NOVEMBER (NOVIEMBRE FRÍO)

Intérpretes: Kushtrim Hoxha, Adriana Matoshi, Emir Hadzihafizbegovic, Fatmir Spahiu, Majlinda Kosumovic, Bislim Mucaj, Lum Veseli, Aurita Agushi

A comienzos de los 90, el Gobierno de Yugoslavia canceló la autonomía de Kosovo, disolvió su Parlamento y cerró la televisión nacional. Las nuevas autoridades reorganizaron toda la vida institucional, mientras que la mayoría de los ciudadanos respondió manifestándose pacíficamente. En aquella nefasta época, Fadili, que trabaja como archivista, tiene que elegir entre dos opciones, a sabiendas de que ambas son injustas. Así, involuntariamente y a mala gana, se traga la vergüenza, soporta la presión que le viene de todos lados y lidia con la mala reputación por una sola razón: proveer de bienestar a su familia.

Tras 'Ama Doren / Hold my hand', Ismet Sijarina regresa en 'Nëntor i ftohtë / Cold November' ('Noviembre frío') a la guerra en los Balcanes, en este caso a sus antecedentes, cuando la autonomía de Kosovo fue suprimida.

HADRIAN MARCU | RUMANÍA UN OM LA LOCUL LUI / A DECENT MAN (UN HOMBRE COMO DIOS MANDA)

Intérpretes: Bogdan Dumitrache, Ada Gales, Madalina Constantin, Iulian Postelnicu, Adrian Titieni

Petru es un ingeniero de perforación que vive en una comunidad de trabajadores de la industria petrolera. Petru tiene sentimientos encontrados. Por un lado, está a punto de casarse con su novia Laura, que está embarazada; por otro, tiene una relación con Sonia, la mujer de un compañero de trabajo que ha sufrido un grave accidente laboral. Parece que su vida está a punto de comenzar y, en cambio, ella siente que la suya está terminando. Todo se vuelve caótico cuando Laura se entera de su relación con Sonia. Él se siente culpable, pero también responsable del futuro bebé. Participó en la primera edición de Glocal in Progress.

Hadrian Marcu (Brăila, Rumanía, 1976) presentará 'Un om la locul lui / A Decent Man' ('Un hombre como Dios manda'), sobre un hombre que se debate en un conflicto sentimental, que fue seleccionada el año pasado en la primera edición de Glocal in Progress, la actividad de industria del Festival dirigida a producciones europeas en lenguas no hegemónicas. Está protagonizada por Bodgan Dumitrache, Concha de Plata al mejor actor el año pasado por su trabajo en Pororoca.

FRANCISCO MARISE | CUBA - ARGENTINA - ESPAÑA) PARA LA GUERRA

Para la guerra explora la memoria y la soledad de un ex soldado internacionalista cubano a partir de la observación de su cuerpo y de sus gestos (extra)ordinarios. Es una película de guerra sin sangre ni disparos, una película sobre una herida, la de 'Mandarria', 'El Rayado', Andrés, un veterano de las fuerzas especiales que busca a los compañeros de comando que sobrevivieron en su última misión hace ya 30 años.

La ópera prima de Francisco Marise (La Plata, Argentina, 1985), 'Para la guerra', coproducida por el cineasta Javier Rebollo, quien también participa en el montaje, y la primera película de Hiroshi Okuyama (Japón, 1996), premiado realizador de vídeos musicales, que debuta con 'Boku wa Iesu-sama ga kirai / Jesus'.

HIROSHI OKUYAMA | JAPÓN BOKU WA IESU-SAMA GA KIRAI / JESUS

Intérpretes: Yura Sato, Riki Okuma

Yura es un joven cuya familia deja Tokio para irse a vivir con su abuela a una nevada zona rural. No solo ha de integrarse en su nuevo colegio; además, es un centro cristiano. Al principio le sorprende que a él y a sus compañeros de clase se les llame a rezar, pero poco a poco se adapta a su nuevo entorno. Un día, en medio de una oración, ve como se le aparece un pequeño Jesús. Cada deseo que Yura pide a Jesús se convierte en realidad y él comienza a tener fe en el poder del Señor.

INES MARÍA BARRIONUEVO | ARGENTINA JULIA Y EL ZORRO

Intérpretes: Umbra Colombo, Pablo Limarzi, Victoria Castelo Arzubialde

Julia, ex actriz, y su hija Emma se instalan en una casona en un pueblo de Córdoba, Argentina. Es invierno y Julia debe arreglar la casa para venderla. Ha pasado el tiempo desde la muerte de su esposo y padre de Emma, pero todavía viven el duelo. Los días transcurren oscuros. La tristeza ha hecho a Julia callada, distante con su hija. Una noche, Julia se encuentra con Gaspar, un amigo de toda la vida. Gaspar intenta convencer a Julia para participar en un concurso de teatro. Julia, Emma y Gaspar encuentran una manera de reconstruir sus vidas comenzando un proyecto incierto de un nuevo tipo de familia.

El corto de Ines María Barrionuevo (Córdoba, Argentina, 1980), 'La quietud' (2012) compitió en la sección oficial de Locarno, y su primer largo, 'Atlántida' (2014), fue seleccionado en la Berlinale, en la sección Generation 14plus. 'En Julia y el zorro' aborda el duelo que afrontan una mujer y su hija de doce años.

LILA AVILÉS | MÉXICO - EEUU LA CAMARISTA(LA CAMARISTA)

Intérpretes: Gabriela Cartol, Teresa Sánchez

Eve es una joven camarera de pisos que trabaja en uno de los hoteles más lujosos de Ciudad de México, en una exclusiva torre de cristal habitada por huéspedes tan adinerados que ella solo puede imaginarse sus vidas a través de fantasías intimas sobre las posesiones que dejan atrás. Turnos de trabajo largos y difíciles impiden a Eve cuidar de su hijo, mientras se encarga de ayudar a los huéspedes a cuidar de los suyos, pero cree que su situación mejorará si consigue que la asciendan para trabajar en las suites ejecutivas, razón por la que acepta un horario agotador. Con este objetivo en mente, también se inscribe en el programa de educación para adultos del hotel...

Por su parte, la directora, productora y actriz Lila Avilés (México, 1982), tras trabajar en el ámbito del teatro y presentar cortometrajes en festivales internacionales, detalla en su primer largo, titulado 'La camarista', la cotidianeidad de una de las denominadas 'camareras de pisos'.

HANNES BAUMGARTNER (SUIZA) DER LÄUFER / MIDNIGHT RUNNER

Intérpretes: Max Hubacher, Annina Euling, Luna Wedler, Sylvie Rohrer, Christophe Sermet, Saladin Dellers

Jonas Widmer es uno de los mejores corredores de Suiza y está centrado en asistir a los Juegos Olímpicos. Además del deporte, Jonas es un cocinero de éxito y tiene planes para irse a vivir con su novia Simone. Pero la vida perfecta de Jonas se verá perturbada por los recuerdos cada vez más frecuentes de su hermano muerto. Comenzará una trágica doble vida robando a mujeres jóvenes por la noche. Inspirada en una historia real.

Tras resultar premiado en su trayectoria en el cortometraje (con producciones como Teneriffa), Hannes Baumgartner (Männedorf, Suiza, 1983) se inspira en su primer largometraje, 'Der läufer / Midnight Runner', en la historia real de un atleta que comienza a cometer robos y desarrollar una doble vida.

LAURITS FLENSTED-JENSEN (DINAMARCA) NEON HEART

Intérpretes: Victoria Carmen Sonne, Niklas Herskind, Noah Skovgaard Skands

Neon Heart es la historia de tres personas persiguiendo la vida y persiguiéndose mutuamente. Laura va de camino a un casting de una película porno. Niklas intenta cuidar de dos hombres con síndrome de Down y Frederik está intentando ganarse el respeto como vándalo. Entre visiones y fragmentos del pasado y del futuro, seguiremos a los tres personajes en un viaje lleno de tabús y deseos. Con un reparto compuesto sobre todo por actores no profesionales en entornos reales, Neon Heart confronta al espectador con un mundo que prefiere no ver.

'Snow', la película de graduación de Laurits Flensted-Jensen (Aarhus, Dinamarca, 1985), fue seleccionada en Rotterdam y fue elegida mejor cortometraje documental por la Academia Danesa, y su corto de ficción 'Melon Rainbow' fue de nuevo programado en el festival holandés y ganó el premio más importante en Odense. 'Neon Heart' es su primer largometraje.

ASH MAYFAIR (VIETNAM) THE THIRD WIFE

En el Vietnam rural del siglo XIX, la joven May, de 14 años, se convierte en la tercera esposa del adinerado hacendado Hung. Pronto aprenderá que solo puede mejorar su posición reafirmándose como una mujer capaz de dar a luz a un varón. Cuando se queda embarazada, las esperanzas que tiene May de ascender en la escala social se convierten en una tentadora posibilidad. Enfrentada al amor prohibido y a sus devastadoras consecuencias, May finalmente comienza a aceptar la brutal verdad: sus opciones son escasas y limitadas.

Tras participar en el Short Film Corner de Cannes con 'Grasshopper', la realizadora de origen vietnamita Ash Mayfair (Ho Chi Minh, 1985) presenta en San Sebastián su debut en el largometraje con 'The Third Wife', cuyo guion fue escogido por Spike Lee como ganador de su premio Spike Lee Film Production Fund en 2014.

ELIA RICO CLAVELLINO | ESPAÑA - FRANCIA VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE

Intérpretes: Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc

Leonor quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre. Estrella no quiere que se vaya pero tampoco es capaz de retenerla a su lado. Madre e hija tendrán que afrontar esa nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se tambalea.

El cortometraje 'Luisa no está en casa' de Celia Rico Clavellino (Sevilla, 1982) fue seleccionado en el Short Film Corner de Cannes y en Venecia y obtuvo el premio Gaudí al mejor corto. En su primer largometraje, 'Viaje al cuarto de una madre', cuyo guion participó en el Script Station Lab de Berlinale Talents, cuenta con Lola Dueñas y Anna Castillo como protagonistas.