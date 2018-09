El tango de Stella y Paco

Hay aquí una escena sin igual en casi ninguna de las películas del Zinemaldia: Stella Maris Santo, que se interpreta a sí misma en este blanco y negro tan bien matizado, y Francisco Domínguez que también se interpreta a sí mismo en este regocijante y provocador documento, bailan un tango. No parece demasiado monumental así contado, no. Máximo si sabemos que Stella Maris Santo es una argentina afincada hace muchos años en Barcelona. Cierto, las cosas empiezan a cambiar si decimos que Stella sufre esclerosis lateral amiotrófica. Supongo que en sus primeras fases, alguien aquejado de ELA podrá bailar pero no van por ahí los tiros en esta suprema, muy terrenal y dulciamarga película. Los tiros van de que en esta escena que merecería un premio especial, Paco y Estella se marcan el susodicho tango con ayuda de un ¡andador! Del tacataca que Stella usa para ir por casa. O al supermercado. Porque Stella y Paco van al super. Y por los pasillos, él la hace reír con trabalenguas y más trabalenguas.

Ese tango, amén de estar bailado según los cánones de Buenos Aires, marca el estilo y la respiración de estos 82 minutos filmados por el autor de 'Paula' y demuestra que estamos, también, ante una de las más hermosas historias de amor de esta edición 66.

Canevari es de una lealtad abrumadora para con sus personajes (se nos olvidaba la hija. Y la chica que ayuda a Stella y Paco en la casa. Como es de Almería, le gustan las películas del Oeste...). Canevari y sus filmadores sienten genuino afecto por esta familia que, faltaría más, para los servicios sociales y consulares resultará absolutamente disfuncional e incorregible (Paco fuma, Paco bebe; la hija sale de noche y se lleva a a casa de su madre sus ligues italianos..). ¿Patetismo? Ninguno. La vida puede ser una putada. Pero siempre tendrás un tango. Un trago. Un de Wayne o Peckinpah. A Paco. O a Stella.