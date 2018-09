¿Por qué sufre Lara?

Estamos acostumbrados a ver películas sobre personajes con identidades sexuales diferentes en términos de conflicto. La persona homosexual o transgénero se presenta como una víctima que se enfrenta con sufrimiento a la incomprensión por parte de su familia o a la marginación por parte de la sociedad.

'Girl', sorprendente debut del belga Lukas Dhont, nos descuadra porque no está planteado en los términos habituales. Su protagonista, Lara, esa guapísima adolescente que nació con cuerpo de niño y está en el proceso para cambiarlo por un cuerpo totalmente femenino, no vive en un entorno hostil. Su padre le quiere, apoya y comprende. Su hermanito y el resto de familiares no parece tener el menor problema con su identidad de género. Está en manos de un equipo médico y sicológico profesional, franco y afectuoso. Cierto es que Lara no tiene amigas o amigos íntimos y que en la escuela de ballet despierta curiosidad, pero nada especialmente dramático.

¿Y entonces? Entonces Lara, la sonriente, luchadora y querida Lara, sufre igualmente. Por su adolescencia complicada, por sus ansias de que desaparezca ya esa parte del cuerpo que no debiera estar ahí, por el dolor de forzar su físico, tanto cambiando de género como esforzándose en una escuela de ballet muy exigente, por todo y por nada.

'Girl' tiene sus peros. Un final impactante y a mi parecer excesivo, que no parece encajar bien con el resto de la propuesta. Cierta falta de profundidad en su seguimiento, algo cansino, a la vida de Lara: ensayo de ballet, visita médica, charla con el padre, ensayo de ballet...

Sin embargo, la Cámara de Oro de Cannes ofrece tanto como una nueva visión de una persona transgénero. Y el descubrimiento de Victor Polster, el joven actor que hace que no podamos apartar la mirada del cuello de cisne de nuestra Lara.