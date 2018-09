Sueño entre el reloj y la bengala

Hasta que no empezó la película y resultó que era como un sueño hipnótico e indescifrable, aquello no parecía una sesión de la zona abierta. Nos habían prestado gafas de 3-D y estábamos en la sala 2 del Príncipe. ¿Zabaltegi-Tabakalera o Zabaltegi-Príncipe?

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA: UN PLANO SECUENCIA CON TIROLINAEn su primer largometraje, 'Kaili Blues', el chino Bi Gan ya incluía un larguísimo plano secuencia. No se sabe si por aquello del más difícil todavía, en su segundo, 'Largo viaje hacia la noche', el plano secuencia ocupa toda la segunda mitad, unos 43 minutos, que es la parte tridimensional que hay que ver con gafas especiales. Empieza en una mina, incluye partidas de ping-pong y billar, un trayecto en moto, descenso en tirolina a otra zona, un caballo encabritado, idas y venidas, conversaciones sesudas, el caballo que reparece,... todo sin pestañear, aparentemente con la misma cámara sin un mísero «¡corten!». La virguería de la virguería.UNA PISTOLA APUNTANDO A UNA BUTACA DE CINELa excelencia técnica puede ser anecdótica. Lo importante es que 'Long Day's Journey into the Night' es verdaderamente hipnótica y lo seguiría siendo sin el 3-D y sin el plano secuencia. Como un hijo de Wong Kar-Wai y David Lynch, Bi Gan te adentra en un sofisticado sueño que se disfruta más cuanto menos intentes racionalizarlo. La primera mitad es un juego de pistas y recuerdos que no conduce a ninguna parte: una vieja foto con el agujero de un quemazo, un libro verde, una casa inundada, otra que se dice que giraba, una butaca de cine con una pistola detrás. Y la segunda parte es aún más onírica y, si te abandonas, puede vivirse como un sueño denso. Eso sí, siguiendo su propio simbolismo, acaso la película sea más una bengala, signo de fugacidad, que un reloj, símbolo de eternidad.MEETIC EN LA FRANJA DE GAZAEn Zabaltegi no solo hay cine que aspira a la grandiosidad, también curiosos cortometrajes. Destaquemos dos. 'The Men Behind The Wall', oro en Berlín, tiene una buena idea para tocar un tema manido desde un nuevo ángulo. La israelí Inés Moldavsky contacta con hombres palestinos, de Cisjordania y Gaza, por una web de ligues tipo Meetic. Resulta chocante escuchar charlas subidas de tono mientras vemos imágenes de los muros. Varios contactados llaman a la unión entre pueblos: «Todos somos humanos. No elegimos donde nacemos ni nuestra religión». ¿Hay esperanza? Puede, aunque no olvidemos que son hombres que quieren llevarse la chica al huerto.CUANDO EL IRATI LLORAEn Itoiz (Navarra), por encima de la cota 592 sigue la vida, pero por debajo el embalse acabó con todo, incluidos siete pueblos. Nos lo cuenta escueta pero certeramente la pamplonesa Maddi Barber en '592 metroz goiti', corto que respira la naturaleza y la pena de los habitantes. No hay voz en off pero todo se entiende en breves comentarios sobre el antes y el después. E incluso sin palabras, cuando a la madre baserritarra que antes ha enseñado a sus hijos fotos de lo que ahora está cubierto, se le muere una vaca y su esquiva mirada llorosa parece ir más allá. «Mira cómo llora el río Irati porque le van a cortar las alas», se escucha en la canción final de este corto documental seleccionado por Kimuak.