Tim Roth protagoniza el cierre del festival con 'The song of names' El drama dirigido por François Girard ambientado en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto ha clausurado este sábado la Sección Oficial, fuera de concurso, de la 67 edición del Festival de San Sebastián SARA ECHEVARRIA Sábado, 28 septiembre 2019, 17:22

La música atraviesa fronteras y «es capaz de transmitir más que las palabras». Por este motivo François Girard no ha dudado en crear su segundo violín -después de su anterior trabajo 'El violín rojo' en 1998- 'The Song of Names', en el que la música juega vuelve a jugar un papel principal y sirve como «lenguaje internacional». Es una película en la que la religión, las culturas y los enfrentamientos están presentes en todo momento al desarrollarse en el período de la Segunda Guerra Mundial. Pero qué mejor que el dulce sonido de un violín para mostrar cómo la música «es un idioma universal y no entiende de barreras». Así lo ha expresado el propio director junto al actor principal Tim Roth en la presentación de la película en el Kursaal.

El Zinemaldia ha bajado este sábado el telón del festival con la proyección de esta película canadiense, húngara y británica, que ha llenado las butacas del auditorio y ha recibido una calurosa acogida por parte de los espectadores.

Por su parte, Girard ha explicado que este último trabajo se convierte en «la crónica de una búsqueda a través de una trama tan musical como detectivesca» en el que Martin, un niño inglés, tiene un hermano adoptivo, Dovidi, un refugiado polaco de origen judío con un don especial para tocar el violín. Poco después de cumplir 21 años, Dovidi deja de ser una promesa para convertirse en una realidad y se dispone a dar su primer concierto. Minutos antes de la actuación, el joven desaparece sin dejar rastro y dejando en la familia británica la desesperación que deja una huella indeleble en ellos. Pasan tres décadas pero el joven polaco no cae en el olvido para su hermano Martin. Al cabo de muchos años, un joven violinista muestra a Martin, que ya tiene 56 años, una filigrana estilística que sólo Dovidi podría haberle enseñado.

«Es una obra que trata sobre las heridas que no se cierran y, aún menos, llegan a cicatrizar» François Girard, Director

'The Song of Names' es una obra que trata de «las heridas que no se cierran y, aún menos, llegan a cicatrizar», ha explicado el director. También ha mencionado la importancia de la religión a lo largo de la misma, que se ve marcada por los momentos de pérdida de fe que sufre el violinista.

Interpretación

Tanto Roth como Girard han hecho hincapié en que «vivimos en una sociedad que sufre amnesia». «Nos hemos olvidado del pasado». Así que hacer uso del cine para recordar al resto del mundo situaciones «que no son tan antiguas es una oportunidad maravillosa».

Por su parte, el actor ha mencionado que «la época del Holocausto solo es un ejemplo de los miles de genocidios que están sucediendo en un mundo que no conocemos, como en África. Así que debemos aprender del pasado y seguir contando nuestra historia». Ante lo que Robert Lantos, productor de la cinta, ha añadido que la razón de hacer la película la vieron «más clara que nunca en el campo de concentración de Treblinka, donde había un monumento con dos palabras: Nunca Más».

Lo que más les ha llamado la atención a los espectadores de 'The Song of Names' ha sido la conexión que hay a lo largo de la película entre los seis actores que interpretan a los dos protagonistas. Tres interpretan las fases de la vida de Martin, entre los que se encuentra Tim Roth, y otros tres a Dovidi, como Clive Owen.

«Tenemos que seguir hablando de historia para que no se repitan episodios como el Holocausto» TIM ROTH, ACTOR

«Los actores que interpretan a Dovidi tuvieron que aprender a tocar el violín y el más joven tuvo que aprender a interpretar», han señalado. Es más, han descrito la obra como «un viaje de sentimientos» y confesaron que el objetivo es que «un ciego vea la película y pueda sentir tanto la música como la procedencia de los personajes por su dialecto».