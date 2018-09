Rock y vino moldavo

Resultona es, por su espíritu juvenil y su efervescencia musical, 'Leto', o sea, 'Verano' en ruso, que nos traslada al Leningrado de los últimos años 80, más concretamente a su pequeña escena de grupos rockeros.

Simpática es esta película de Kirill Serebrennikov que nos sumerge en el entorno de aquellos ingenuos y vitalistas músicos que imitaban a los occidentales -la emoción de descubrir en plena URSS anterior a la perestroika un disco de Lou Red, T-Rex, David Bowie o Blondie- y después tenían que superar la censura de sus letras para poder actuar en el controlado Rock Club.

Osada es, desde luego, esta producción en blanco y negro que cada dos por tres ataca con toda la caballería, es decir, con canciones ilustradas con color ochentero y sus letras en ruso. O con auténticos videoclips en que la pantalla se llena de dibujitos de versiones de clásicos como el 'Psycho killer' de Talking Heads o el 'Perfect Day' de Lou Red (mal) cantados por los viajeros de un tren o un autobús. O las apariciones de una especie de bufón-DJ que se dirige a cámara para aclarar que lo que estamos viendo no pasó así sino que son estallidos contestatarios imaginados.

En todo caso, a 'Leto' le sientan bien esos momentos de descaro, y el pic-nic en la playa con vino moldavo y otras muchas secuencias de bullicio juvenil, de reflejo de esas ansias de libertad que tan bien vehiculiza la música.

La película rusa no resulta destacable ni memorable pero cae simpática y funciona mientras suena la música, las canciones del incipiente rock del Este y las venidas del Oeste. Cuando 'Leto' se hunde, y por completo, es cuando deja hablar a sus personajes, no sabe qué hacer con la relación entre los dos músicos o, sobre todo, cuando estira un triángulo amoroso que no hubiera dado de sí ni para la letra de una canción aún en boceto.