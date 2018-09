Estrellas fugaces y de pintxos 00:34 Pattinson saluda en la puerta del hotel / LÓPEZ 66 Festival de Cine de San Sebastián El actor decepciona a los fans que le esperaban con solo un fugaz saludo. John C. Really completó el chasco al entrar por la puerta trasera. A cambio, Binoche se va de pintxos y Judi Dench da más consejos para ser joven a los 83 MITXEL EZQUIAGA Jueves, 27 septiembre 2018, 09:06

Va ser verdad que los vampiros se esconden hasta medianoche. Robert Pattinson, el actor que alcanzó la fama con la serie 'Crespúsculo', llegó a Donostia a la hora del crepúsculo, sí, pero decepcionó a los cientos de aficionados que le aguardaban ante el María Cristina. Algunos llevaban horas apostados frente al hotel a la espera de su ídolo. Pattinson bajó del coche, se escondió bajo una gorra, lanzó un fugaz saludo y corrió hasta el interior del hotel, haciendo caso omiso a los miembros del Festival que le proponían que atendiera a los congregados. Su marca de tiempo en el circuito coche-hotel entra también en el top de los récords: 13 segundos. Hubo abucheos y protestas de quienes pasaron del fervor a la incredulidad ante la actitud del británico afincado en Los Ángeles. Dentro le esperaban sus padres, Richard y Clare, que habían llegado por la mañana para apoyar al hijo. Hoy se le verá más, en la presentación de 'High Life' con Juliette Binoche y sobre una alfombra roja que se prevé multitudinaria, a las 22 horas, en el Kursaal.

'High Life' 'High Life' cuenta como Monte y su hija Willow viven juntos en una nave espacial, completamente aislados. Monte, un hombre solitario que usa su estricta autodisciplina como protección contra el deseo –el propio y el ajeno–, tuvo a su hija contra su voluntad. Su esperma se usó para inseminar a Boyse, la joven que dio a luz a la niña. Formaban parte de un grupo de prisioneros: convictos espaciales, presos en el corredor de la muerte. Conejillos de indias enviados en una misión al agujero negro más cercano a la Tierra. Ahora solo quedan Monte y Willow. Y Monte ha cambiado. A través de su hija, por primera vez, experimenta el nacimiento de un amor todopoderoso. Willow crece y se convierte primero en adolescente y después en una mujer joven.

A la espantada de Pattinson siguió otro chasco. John C. Really, que viene a presentar 'The Sisters Brothers', el western de Jacques Audiard rodado en Navarra, llegaba justo después, y a la vista del guirigay pidió entrar por la puerta trasera. Así que tampoco hubo fotos ni saludos del eterno secundario.

'The Sisters Brothers' Charlie y Eli Sisters viven en un mundo salvaje y hostil. Tienen las manos manchadas de sangre: la sangre tanto de criminales como de personas inocentes. No tienen escrúpulos a la hora de matar. Es su trabajo. Charlie, el hermano pequeño, nació para matar. Eli, sin embargo, sueña con llevar una vida normal. Ambos son contratados por el Comodoro para encontrar y matar a un hombre. De Oregón a California arranca una caza despiadada, un viaje iniciático que pondrá a prueba el demencial vínculo entre los dos hermanos. ¿Un camino que les descubrirá su naturaleza humana?

Rossy de Palma recibe feliz el premio 'Basque Country Gastronomiko' y promete fidelidad a la cocina vasca

Las salas vascas de cine galardonan a 'Handia' por su «enorme contribución» al cine hecho en Euskadi

El tatuaje de Judi

Las llegadas de los nuevos no ocultan a los que ya estaban. Juliette Binoche se ganó a todos con su naturalidad. El martes, nada más llegar, se escapó del hotel para tomar unos pintxos. Ayer le tocó defender la película 'Vision' en ausencia de su directora, Naomi Kawase, y brilló por la tarde en la alfombra roja. La Binoche felicitó al Festival por la decisión de que haya tantas mujeres como hombres en el comité de selección. «Está bien un comité igualitario, pero para que decida libremente las películas que gustan, no por cuotas».

También sigue aquí Judi Dench, la mujer que hace de reina en pantalla y en la realidad se ha mostrado como una hiperactiva abuela. Ayer tenía una obsesión: ver en La Concha la farola real en la que está inspirado el Premio Donostia. La Dench, atenta con todo el mundo, aún tuvo tiempo de dar consejos a quienes le pedían el secreto de su juventud. «Camino todos los días, soy curiosa y aprovecho cada minuto». En la muñeca lleva tatuado un 'carpe diem'. «Es mi lema», dice. Y en San Sebastián lo ha demostrado.

Las damas son las que mejor parecen pasárselo en esta edición. Ayer había una cuadrilla feliz haciendo ruido por Donostia: Najwa Nimri, Eva Llorach, Natalia de Molina y Carme Elías. Las cuatro actrices de 'Quién te cantará', el filme de Carlos Vermut que conmocionó ayer el certamen, no pararon un momento. Su photocall en el Aquarium fue el más divertido, con momentos de locura colectiva que hicieron felices a los fotógrafos. La rueda de prensa resultó un caos en el que contaron con detalle cómo el obsesionado director medía al centímetro las pelucas de las actrices para que quedaran a su gusto. Y por la noche revolucionaron la alfombra roja.

La llegada de Pattinson fue de récord: 13 segundos. Sus padres le esperaban dentro del hotel

Judi Dench quiso ver 'in situ' la farola de La Concha en la que está inspirada el Premio Donostia

La nariz vasca de Rossy

Otra mujer que activa al Festival y a los festivaleros es la jurado Rossy de Palma. Ayer recibió en la carpa Euskadi Basque Country el premio 'Basque Country Gastronomiko'. La intérprete empezó hablando de su nariz, que achaca «a mis orígenes vasconavarros». «Mi madre es de Olite y mi segundo apellido es Echave», contó Rossy. «Yo nací en Palma de Mallorca y allí mi nariz era algo raro: eso me ayudó a triunfar», dijo en una alocución cargada de ironía, en la que prometió fidelidad a los buenos productos del País Vasco. El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, fue el encargado de entregar el galardón en presencia de la consejera Arantxa Tapia y numerosos invitados. El premio consiste en invitaciones a restaurantes y una muestra de productos queso Idiazabal, Rioja Alavesa o txakoli de Getaria.

Más premios. El equipo de la película 'Handia' recibió ayer el IV Premio EZAE, que otorga la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, por su «enorme contribución» al cine vasco. Los directores del largometraje, Aitor Arregi y Jon Garaño, fueron los encargados de recoger el galardón. «Puede ser el último que reciba 'Handia' y es bonito que el primero y el último los hayamos tenido en el Zinemaldia. Le escuchaban el viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Joxean Muñoz, y Coro Odriozola,representante de EZAE y gerente de la Sade.

Hoy, además de la llegada del mexicano Alfonso Cuarón, hay nueva avalancha del cine español: Almodóvar, Paco León, Inma Cuesta... Será mañana, seguramente, cuando vengan Bradley Cooper y el australiano Chris Hemsworth, broches de oro del desfile de estrellas.