«Resulta difícil equilibrar lógica y misterio» El productor Andy Starke y el director Peter Strickland, ayer en las terrazas del Kursaal. / FIRMA Un vestido asesino protagoniza 'In Fabric', el último largometraje del británico Peter Strickland, que mezcla horror, violencia y comedia | JUAN G. ANDRÉS Miércoles, 26 septiembre 2018, 09:42

Un vestido rojo asesino en rebajas, maniquíes con vello púbico y sangre menstrual, dependientas siniestras, lavadoras fuera de control... El británico Peter Strickland noqueó ayer a público y crítica en la Sección Oficial con 'In Fabric', una película bizarra que mezcla horror y comedia con una estética retro deudora del 'giallo', el cine de terror italiano que hizo fortuna en los años 70.

En su cuarto largometraje, el responsable 'Berberian Sound Studio' (2012) y 'The Duke of Burgundy' (2014) vuelve a sorprender con una historia que nace de las visitas que de niño hacía a los grandes almacenes. «Me alucinaban los maniquíes con ropa de señora y dedos largos. Solía tener pesadillas con ellos y el trabajo de Edward Kienholz me devolvió su recuerdo», dijo en referencia al escultor estadounidense que creaba figuras perturbadoras a partir de maniquíes.

Reconoció que en su «subconsciente» quizá haya pesado la influencia de iconos del 'giallo' como Dario Argento, Mario Bava o Sergio Martino, e incluso citó las películas de vampiros del español Jesús Franco. Sin embargo, el «punto de arranque para el proyecto» fueron, «aunque suene muy raro, los fluidos corporales y el contacto humano de la ropa con el cuerpo». Además, dijo sentirse atraído por la «naturaleza cíclica» de la ropa: «Esta misma camisa que llevo puesta es de segunda mano y me gusta pensar a quién pudo pertenecer».

Por ello, el vestido diabólico del filme va pasando de dueño en dueño con funestas consecuencias para los personajes que interpretan Marianne Jean-Baptiste, Hayley Squires, Leo Bill. El cineasta prefirió no aclarar si es Miss Luckmoore, la inquietante vendedora de los grandes almacenes vestida al estilo victoriano, quien maneja los hilos de la prenda asesina, y ante todo, subrayó que «el vestido no juzga a los personajes por ser consumistas», ya que su lógica es «aleatoria».

Todo vinculado a la realidad

Preguntado por las secuencias violentas o desagradables que hicieron salir a algunos espectadores de la proyección, el director las consideró necesarias porque forman parte de la «naturaleza de la historia». «Yo la veo como una película de género porque el vestido mata y asesina y si no hubiera violencia, sería un filme muy diferente».

También consideró que «siempre es difícil equilibrar la lógica y el misterio» y, de hecho, confesó perderse cuando en una historia «las cosas son demasiado abstractas». «Aquí hay elementos misteriosos, pero al margen del vestido, todo está vinculado a la realidad», indicó el británico, quien calificó de «fetichista» un filme cuyos personajes sienten el «poder químico» de la vinculación con ciertos objetos.

Strickland admitió que 'In fabric' puede haber un trasfondo de «crítica de la cultura consumista», pero su intención no es caer en el didactismo ni ser hipócrita. «Yo también soy consumista y la película podría entenderse como una celebración de la calle principal donde se concentraban las tiendas de toda la vida. Por ejemplo, echo de menos comprar DVDs en una tienda y odio encargarlos en Internet. Prefiero que me los recomiende una persona en un espacio físico y no un algoritmo», aseguró.