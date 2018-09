Recuperadno la chispa

Desde aquel 'Haz lo que debas', Spike Lee lleva realizando variaciones de casi una misma película con dos patas: activismo militante en pro de la comunidad negra estadounidense y cierto estilo personal de suave humor afroamericano. Parecía atascado cuando, de pronto, gana el Gran Premio del Jurado en Cannes con este imposible de pronunciar 'BlacKkKlansman' ('Infiltrado en el KKKlan'). ¿Con motivo? Pues sí, dos bien grandes.

Por un lado, recupera tono, ritmo, brillantez y vitalidad. La película se ve con la sonrisa en la boca por su aire más ligero (aunque igualmente combativo), sus diálogos chispeantes, sus enredos, sus formas de sátira y su look setentero. Apetece quedarse entre sus cabezas enormes por su pelo afro, bailar con ellos, burlarse de los blancos supremacistas, enredarse en los líos del primer policía afroamericano de Colorado Springs (John David Washington, hijo de Denzel) y su compañero judío (Adam Driver). Al realizador se le ve entonado y suelto. Jugando con 'Lo que el viento se llevó' y 'El nacimiento de una nación'. Incluso con elecciones visuales llamativas, como el forzado montaje en paralelo entre una ceremonia de iniciación de Ku Klux Klan y el relato de las torturas a los negros (a cargo del histórico Harry Belafonte).

El otro factor por el que 'Infiltrado en el KKKlan' es atractiva es su historia. Aunque no lo parezca, en lo fundamental está basada en unos muy curiosos hechos reales. Sí que un policía afroamericano se infiltró en los años 70 en el KKK, aunque para sus contactos no telefónicos hubiese de usar a un compañero blanco. Una buena anécdota para resaltar las contradicciones del racismo. Porque, claro, lo que a Lee le sigue interesando es su obvia denuncia del racismo. De ahí las constantes pullas a Trump y su 'America First' y el cierre con la violencia supremacista en Charlottesville, aunque no venga muy a cuento.