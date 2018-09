«Hay un renacer de las películas de género también en el cine de autor» Rebordinos, ayer, en la presentación del Zinemaldia. / EFE José Luis Rebordinos asegura que en la nueva edición del certamen «habrá una combinación muy buena entre glamour y filmes» JAIONE ALONSO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 septiembre 2018, 10:03

«Hay una revisitación del género, algo que tiene mucho que ver con el cine moderno». Así se refirió ayer el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, tras la presentación oficial de la 66 edición en el hotel María Cristina, a las películas que forman la Sección Oficial. No escatimó calificativos para definir la cita cinematográfica que comienza el 21 de septiembre, como «divertida, equilibrada y muy variada», y subrayó que solo puede concebir el festival como «un puzzle donde todas las piezas encajen: industria, películas y glamour». Rebordinos comenzó por las secciones paralelas de Zabaltegi-Tabakalera y Perlas. «Las películas van a ser espléndidas, porque los festivales de Cannes y Venecia este año están siendo muy buenos y de alguna manera nosotros recogemos lo mejor. Las secciones paralelas van a ser un lujo, un banquete de peliculones», destacó Rebordinos.

Respecto a la Sección Oficial, compuesta por «películas nuevas que como mucho han pasado por el Festival de Toronto, y hay algunas premieres mundiales», el director del Festival afirmó que es una sección que «mira mucho al futuro, se están haciendo diferentes tipos de cine, pero hay directores que están siempre innovando o buscando hacer cosas nuevas». En este sentido, Rebordinos recalcó que podrán verse cinco primeras o segundas películas, entre las que destacó la del directo «consagrado» Claire Denis, que viene con 'High life', una «película de ciencia ficción diferente, muy rompedora y con un discurso muy especial».

Más de 200 filmes

«Me atrevo a decir que tenemos a los 10 ó 12 directores que más cuentan en el cine mundial», afirmó Rebordinos. No se olvidó de recordar a uno de esos directores que «siempre hemos querido tener en Donostia», el filipino Brillante Mendoza, que compite por primera vez en Donostia con su largometraje, 'Alpha, the Right to Kill', «un trabajo más de género negro y una película muy política sobre la situación de su país». Y tampoco pasó por alto a Peter Strickland que presenta 'In fabric', «un director que a pesar de haber realizado solo cinco películas, es un realizador de culto para muchísima gente y que viene con esta película de terror fantástica».

El máximo responsable del Festival de Cine, destacó dentro del género de acción, 'Illang: la brigada del lobo', del director surcoreano Kim Jee-Woon, que es un remake de una película de animación. «Una comedia sentimental», así definió Rebordinos el largometraje que inaugura la Sección Oficial, 'El amor menos pensado', de Juan Vera, protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, «un film muy bien escrito y mejor interpretado».

Con este repaso por algunos de los directores, Rebordinos quiso destacar que «hay una especie de mirada de los directores, incluso de aquellos que antes decíamos muy autores, al género; hay una revisitación del género, algo que tiene mucho que ver mucho con el cine moderno», ya que hay un resurgir del cine de género que busca al público pero con un punto de cine de autor de autores que intentan trascender el género».

Con esta tendencia, el director del festival se mostró convencido de que va a ser una Sección Oficial «muy divertida, que va a tener momentos muy transgresores». «Va a haber pocas películas que van a dejar fríos, puede haber amores y odios repartidos, probablemente las que gusten mucho a unos, serán odiados por otros y viceversa. Pero no va a ser una sección aburrida», añadió.

Más de 200 filmes se proyectan este año en el Festival -el año pasado llegaron a 213-, dieciocho de ellos en la Sección Oficial. Cifra que para el propio Rebordinos es excesiva: «Sigo pensando, y es una autocrítica, que deberíamos traer un poquito menos. Deberíamos estar entre 180 y 190. Todos los años lo intentamos pero no somos capaces. Defenderíamos mejor las películas si fueran menos pero te vas enamorando de las películas, y la programación crece, crece y crece. Tiene sus ventajas e inconvenientes».

Por otro lado, Rebordinos equiparó el festival a un «puzzle donde todas las piezas tienen que encajar». La primera es la industria del cine: «Es la parte que menos ve el público, pero para nosotros es fundamental porque es la que sostiene el festival y posibilita que luego podamos tener películas». De hecho, el Festival de Cine de San Sebastián ha pasado en siete años de tener unos 800 profesionales de la industria a estar cerca de 1.700 personas. La segunda parte importante son los largometrajes. «Si no tienes películas buenas con interés, el festival no tiene sentido», recordó Rebordinos, quien añadió una tercera pieza: el glamour.

Dos figuras por confirmar

En este sentido, aseguró que «todo el star system español va a pasar por aquí. De hecho, sería más fácil decir quien no viene a quien viene». Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Nacho Fresneda, Najwa Nimri, Carmen Elías, José Coronado, Juana Acosta, Blanca Suárez, Roberto Álamo, Artur Valls, Paco León e Inma Cuesta integran parte del nutrido plantel de actores de casa que pisarán la alfombra roja. Entre los directores, Carlos Vermut, Isaki Lacuesta, Icíar Bollaín o José Luis Cuerda. Asimismo, recordó las estrellas de Hollywood que también aterrizarán en Donostia: Ryan Gosling, Juliette Binoche, Laetitia Casta, Claire Foy, Robert Pattinson, Timothée Chalamet o Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis.

La lista no está cerrada y podrían haber «dos nuevas incorporaciones importantes», según aseguró el director del certamen. De hecho, hace apenas unos días se cerró la película que clausurará el Zinemaldia el 29 de septiembre, 'Malos tiempos en El Royale', la segunda cinta del director, productor y guionista Drew Goddard, cuya presencia en San Sebastián confirmó Rebordinos. No así la de Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Jon Hamm o Dakota Johnson, que forman parte del reparto de esta película. «Estamos negociando quien puede venir, el casting es muy bueno y es una de las puertas abiertas. Pero no está cerrado al cien por cien». «Va a haber una combinación muy buena entre glamour y películas», finalizó.