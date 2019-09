Rebordinos: «La alternativa es vender las entradas día a día, pero no lo vamos a hacer» El Ayuntamiento de San Sebastián renueva su patrocinio del Premio del Público del Zinemaldia y ofrece mil entradas gratuitas para desempleados y colectivos desfavorecidos RICARDO ALDARONDO Miércoles, 18 septiembre 2019, 12:21

«En el Zinemaldia pensamos en el público en todo momento y nuestra pasión por llegar a todo el público nos impulsa a sacar a la venta todas las entradas a la vez. La alternativa sería vender las entradas día a día, solo en el mismo día de proyección y para el día siguiente, como hacen en el Festival de Berlín. Pero eso implica hacer colas para coger las entradas todos los días, y no lo vamos a hacer, porque sería peor para el público». Así se ha expresado José Luis Rebordinos en la presentación del Premio del Público, que un año más será patrocinado por el Ayuntamiento de San Sebastián, «para afianzar nuestro apoyo al Zinemaldia, que es una de las principales apuestas de la ciudad», ha expresado el alcalde Eneko Goia.

Tras el colapso de la venta de entradas para el Zinemaldia durante tres horas y media que se produjo el domingo, el director del certamen José Luis Rebordinos ha reiterado que se produjo un problema imprevisible en un elemento del sistema informático que se estropeó, a pesar de que estaba todo chequeado y preparado desde el día anterior, y que «la empresa Janto lo está haciendo muy bien. Pero es un problema vender al mismo tiempo entradas para 650 espectáculos distintos, y de hecho hay pocas empresas que se quieran meter a hacerlo. Los problemas puntuales que ha habido otros años son inevitables, es imposible que 15.000 personas entren en la cola virtual para comprar entradas a la vez para distintos espectáculos».

Rebordinos ha expresado que «lo que ocurrió el domingo fue muy duro para todos, pero no puede ser que se produzcan insultos a los trabajadores del Festival que hicieron lo imposible para solucionar las cosas, aunque la mayoría del público fue comprensivo». El director del Festival animó a la gente a que compre entradas estos días, «hay entradas disponibles para el 75% de las películas, aunque no para todas las sesiones, y no es difícil conseguir entradas para películas muy interesantes, muchos de las sesiones agotadas son de películas que se van a estrenar muy pronto en los cines».

Rebordinos ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, y ha destacado que las películas que ganan los dos Premios del Público, el de Mejor Película dotado con 50.000 euros, y el de Mejor Película Europea, con 20.000, «llevan el nombre de San Sebastián por el mundo», y ha puesto como ejemplo la ganadora del año pasado, 'Un día más con vida', que «ha participado en decenas de festivales internacionales y ha ganado muchos premios».

El alcalde Eneko Goia ha expresado que «el trabajo que está haciendo la ciudad en materia de turismo es referente en todo el mundo», y que «al igual que la gastronomía, el Zinemaldia nos identifica y va a seguir siendo una de nuestras principales apuestas».

Entradas para desempleados

Por otra parte, el Ayuntamiento, junto al Festival, distribuirá 1.000 entradas del Zinemaldia entre donostiarras desempleados. El reparto se realizará, como es habitual, en la oficina de Udal!nfo del Ayuntamiento, mientras que los servicios sociales entregarán tickets a miembros de colectivos desfavorecidos que, por su situación, tienen dificultades para acceder a las salas de cine.

La solicitud de entradas ya se puede realizar a través de internet, hasta las 14.00 horas del viernes. Quienes no puedan realizar la solicitud 'online', podrán realizarla llamando al 010 o personándose en alguna oficina de Udal!nfo.

La entrega de las entradas se realizará, únicamente, en la Oficina Central de Udal!nfo, ubicada en la calle Easo, 41. La persona desempleada debe acudir a recepción entre los días 18 y 20 de septiembre de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.