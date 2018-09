'El rayado' y el predicador

Cuando combatió en Angola en los años 70 a este hoya ya viejo soldado internacionalista cubano le llamaban 'El Rayado' y para sus compañeros en la lucha por una Nicaragua libre (en los 80) era 'Mandarria'. Ahora Andrés Rodríguez Rodríguez anda muy anclado en aquellos recuerdos, aquellas incursiones, aquellas victorias. Enjuto, con los años pegándosele a la piel, Andrés Rodríguez Rodríguez sigue estudiando libros de entrenamiento militar y ejercitándose en los campos y la espesura. No, este documento firmado por Marise y Rebollo no va de nadie que se cree Rambo aunque bien que le gustan las películas de guerra. No tiene nada que ver, faltaría más, con la resultona serie de Stallone y sus compañeros, esa 'Los indestructibles'. Para nada.

Andrés Rodríguez Rodríguez vive los 65 minutos de esta película recordando e intentando establecer contacto con los viejos camaradas. Descubriendo en conexiones telefónicas que se cortan y se vuelven a cortar que uno murió, otros desaparecieron y alguno hasta se ha convertido en predicador evangélico.

'El Rayado', 'Mandarria' es ante la cámara de Marise y en el guión suyo y de Rebollo metáfora apretada de una Cuba que fue pero que ya no es como él la quiere rememorar. De una Revolución que él venera pero parece acabar de agotar su gloria en el mismo funeral de Fidel Castro, ceremonia mortuoria a la que Andrés Rodríguez Rodríguez acude con el alma rota y el ímpetu de un pionero a la hora de cantar el himno nacional cubano.

Hecha de retazos de una vida, montada con mucho tino y mucho tiento, esta película es el retrato amargo de un hombre que se está quedando fuera y solo. Y que lleva grabadas en su piel a Cuba y a la insurgencia internacionalista. No son más de 65 minutos pero la cámara se detiene mil veces mil en las arrugas del rostro del viejo soldado. Cubano.