Quince proyectos, en el Foro de Coproducción Europa-America Latina del Zinemaldia

Los representantes de los filmes darán a conocer sus propuestas entre el 22 y 24 de septiembre

R. K.

Martes, 12 de agosto 2025, 07:58

Los nuevos proyectos de María Astrauskas, Laura Baumeister, Alvaro Brechner, Maitane Carballo Alonso, Ana Endara, Ignacio Juricic, Madiano Marcheti, Andrés Martínez Pulido, Diego Martínez Ulanosky, ... Alejandra Moffat, Valeria Pivato, Francisco Rodríguez Teare, Pablo Stoll, Roxana Stroe y Jacques Toulemonde son las quince propuestas seleccionadas, procedentes de nueve países, en el decimocuarto Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián, de entre 268 trabajos inscritos.

