Quince proyectos, en el Foro de Coproducción Europa-America Latina del Zinemaldia

Los nuevos proyectos de María Astrauskas, Laura Baumeister, Alvaro Brechner, Maitane Carballo Alonso, Ana Endara, Ignacio Juricic, Madiano Marcheti, Andrés Martínez Pulido, Diego Martínez Ulanosky, ... Alejandra Moffat, Valeria Pivato, Francisco Rodríguez Teare, Pablo Stoll, Roxana Stroe y Jacques Toulemonde son las quince propuestas seleccionadas, procedentes de nueve países, en el decimocuarto Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián, de entre 268 trabajos inscritos.

La edición de este año se celebrará del 22 al 24 de septiembre y los proyectos serán dados a conocer por sus representantes a potenciales socios para completar la financiación y mejorar el acceso a mercados internacionales, según han informado desde el certamen donostiarra.

Entre los proyectos destaca la propuesta de la vitoriana Maitane Carballo Alonso, que debuta en el largometraje con 'La boa y el bambú'. Antes había participado en el filme colectivo 'Begirada' (2020) y dirigido el cortometraje '(Ez)Ezagun (2020)'.

También se podrán conocer los proyectos de las segundas obras de directores que empezaron en San Sebastián: 'Elogio del crimen', de Andrés Martínez Pulido, cuya primera película, 'La Jauría' (2022), se alzó con el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes y fue seleccionada en Horizontes Latinos; 'Lo que sigue es mi muerte', de Laura Baumeister, que participó con 'La hija de todas las rabias' (2022) en New Directors.

Desde su creación en 2012, el Foro ha seleccionado 215 proyectos, de los cuales 106 han sido completados y estrenados comercialmente y en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Locarno o Donostia.