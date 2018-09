«Queremos que Fesser nos lleve a los Oscar» El elenco de actores de la película posó ayer al mediodía en el Kursaal, y por la tarde, asistió a la proyección en el velódromo. / EFE/ JAVIER ETXEZARRETA Los actores de 'Campeones' se reunieron en Donostia, antes de la proyección en el Velódromo del filme y de su documental | EDUARDO BLANCO Sábado, 29 septiembre 2018, 10:30

Alvaro Longoria presentó ayer en el Zinemaldia el documental 'Ni distintos ni diferentes: Campeones', una mirada diferente al trabajo que hicieron los actores de la película de Javier Fesser, elegida por España para ir a los Oscar, durante el rodaje. «Me gustaría que Javier Fesser nos llevara a todos a Los Ángeles y ver los tornados», ha comentado el actor Stefan López en rueda de prensa de presentación del corto. Fesser prometió antes de conocerse la nominación que se llevaría al equipo a la ceremonia de los premios de Hollywood. Los discapacitados intelectuales que han trabajado en el filme seleccionado por España para los Óscar de 2019 viajaron a San Sebastián para presentar en la pantalla gigante del velódromo de Anoeta ambos filmes -primero se proyectó 'Campeones' y después el documental rodado por Álvaro Longoria.

Pese a bromear con que «fue una exageración» con la que se vino «arriba», luego Stefan López reconoció al anunciarse su candidatura que sería «una aventura bastante interesante». Los actores de la película, que se reunieron en San Sebastián en su totalidad, compartieron esa idea.

«A ver si llegamos al final y tenemos un Oscar cada uno», ha añadido López, a quien ha secundado el productor de la cinta, Luis Manso. «Si vamos, vamos todos seguro porque va a ser una aventura increíble. pero todavía queda mucho camino y estamos en el principio de la carrera», añadió.

Fesser explicó el valor añadido que supone este documental, dirigido por Álvaro Longoria, que habla de la «aportación de vida doméstica» que supone respecto a los protagonistas de la cinta. «Es muy bonito comprobar que a quienes retratan la película en la realidad desprenden autenticidad. Se vuelve a subrayar la idea de que cuando conoces a personas diferentes la pregunta es quién no puede decir que es diferente», señaló.

Otra de las protagonistas de la película es Gloria Ramos, quien relató que la película le ha cambiado la vida. «Para el futuro quiero seguir haciendo otras películas. Ahora, cuando entro en las tiendas, me pasa mucho que la gente que viene a comprar se me acerca, se hacen fotos conmigo, me piden autógrafos...hasta el jefe de mi empresa», comentó con humor.

La disyuntiva entre integración o educación especial y el acoso escolar son algunas de las cuestiones que se tratan en el documental, en el que queda claro que ellos se percatan perfectamente cuando los observan como si fueran bichos raros. «Sienta fatal», afirman categórico Alberto, de 42 años, el jugador más alto de los 'campeones'. Manso aseguró que, si «Campeones» acaba siendo candidata a la mejor película en habla no inglesa, se hará otro filme. «Lo grabaremos todo seguro, será una aventura increíble», afirma, tras recordar que aún queda mucho camino por recorrer y que más de un centenar de títulos aspiran a ser nominados en esa categoría.

Fesser dijo que antes de empezar a rodar la película no sabía «lo que significaba» la palabra discapacidad. «Y al terminarla, no tengo ni puta idea de lo que significa ni para qué sirve: todos tenemos nuestros discapacidades y si olvidas esa etiqueta te llevarás sorpresas muy agradables», ha señalado. Por ejemplo, indicó que el actor Javier Gutiérrez desde el primer día se dio cuenta de que algo diferente estaba ocurriendo en el rodaje. «Me llamó y me dijo que había vuelto a casa del primer día notando que debía ponerse las pilas con el resto del reparto: si no, iba a pasar desapercibido», afirmó.

«Profundizar en este mundo»

Longoria reconoció que trabajar en este documental, que nunca fue ideado como un 'making of', sino como una mirada a la vivencia personal de cada uno de los protagonistas, le ha cambiado la vida. «Profundizar en este mundo ha sido muy bonito para mí, porque me ha permitido entender que la vida y el mundo se pueden percibir de maneras distintas», aseguró.

«De hecho, ésta ha sido con diferencia la película más especial que he hecho en mi vida. Sobre todo, me quedo con la manera que se enfrentan a los problemas y la vida en general: hay gente que se agobia porque le ponen multa y otra que se lo toma con filosofía y buen humor. Ellos son de los últimos», concluyó Longoria.