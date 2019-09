Menos mal que nos queda Pé

Ocurre a los 55 minutos de metraje, cuando aún quedan otros 75 por delante y el espectador puede estar ya mareadillo con esta película que se mueve entre La Habana y el exilio cubano en Miami, saltando de personaje y reiniciando historias, como sin acabar de entrar en materia.

Pues bien, a los 55 titubeantes y mareantes minutos, un rótulo salta a la pantalla: «Cuatro años antes». No por favor, un salto drástico, otro personaje nuevo que sumar, con el que volver a empezar, el de Gael García Bernal y un giro de guión, con la primera mención a la Red Avispa, ya saben, la organización de contraespionaje cubana que actuó contra el grupo anticastrista que organizó atentados en Cuba desde Miami.

Somos público curtido. Estamos acostumbrados a que las películas de espías sean un poco liosas, que haya momentos en que te pierdas con algún personaje o con alguna trama, que ya se resolverá después.

No es el caso con 'La red avispa', «basado en una historia real» y con un realizador, Olivier Assayas, que no parece interesado en que se le entienda y lo mismo presentar personajes que no desarrollará que desvela alguna sorpresa como desganadamente. Diríase que todo está contado como si fuera a disponer de los 330 minutos que tenía la serie de Assayas 'Carlos', pero no, en 'La red avispa' dispone de 130 y no solo no ha concretado sino que parece haberse saltado algunas partes interesantes.

El producto resulta pesado en sus saltos en el espacio y tiempo y en sus cambios de personajes, y la indefinición alcanza a sus propias intenciones. A medio camino entre el thriller de espionaje, el documento histórico y el drama personal de una familia concreta, acaba flojeando en todos los frentes.

Los 130 minutos entre aviones, hoteles, espías y contraespías van pasando sin dejar sabor y sin los diálogos de fuste habituales en Assayas. Menos mal que Penélope Cruz salva la función, con su presencia cálida en contraste con personajes bastante planos. Como madre coraje cubana y esposa de un hombre acusado de traición, Pé aporta solidez y humanidad a esta avispa algo mareada.