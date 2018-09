Los protagonistas de 'Campeones' entregarán el premio Lurra de Greenpeace en el Festival de San Sebastián 66 Festival de Cine de San Sebastián 'Core of the World' de Natalya Meshchaninova, 'Oreina' de Koldo Almandoz, 'The Innocent' de Simon Jaquement, 'Vision' de Naomi Kawase, y 'Dantza' de Telmo Esnal, son las películas nominadas EUROPA PRESS SAN SEBASTIÁN Jueves, 27 septiembre 2018, 19:11

Los protagonistas de la película 'Campeones', de Javier Fesser, serán los encargados este viernes de entregar el premio Lurra de Greenpeace en el Festival de San Sebastián. Con este galardón, la organización ecologista premia, dentro del Festival Internacional de San Sebastián, la película que «mejor refleja los valores de defensa del medio ambiente y de paz».

Además, este año Greenpeace quiere denunciar la contaminación de plásticos en el mar con la instalación de una ballena en el parque Alderdi Eder de la capital guipuzcoana, según ha informado la organización en un comunicado.

Las películas nominadas al premio Lurra 2018 son 'Core of the World' de Natalya Meshchaninova, 'Oreina' de Koldo Almandoz, 'The Innocent' de Simon Jaquement, 'Vision' de Naomi Kawase, y 'Dantza' de Telmo Esnal.

José de Luna, Fran Fuentes de Oliva, Stefan López Samuel, Julio Fernández, Jesús Lago Solís, Gloria Ramos, Sergio Olmos, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla y Jesús Vidal, el equipo de baloncesto protagonista de la película que ha liderado este año la taquilla, entregará el premio Lurra a la película ganadora a las once de la mañana en la sede Keler, donde tambien intervendrá el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez.

Un jurado compuesto por la directora de cine Daniel Fejerman ('A mi madre le gustan las mujeres', 'La adopción'), el productor Luis Manso ('Campeones'), el crítico de cine Juan Sanguino (Vanity Fair) y la directora de Engagement de Greenpeace, Edurne Rubio, serán los encargados de decidir qué película refleja mejor los valores de defensa del medio ambiente y la paz, señas de identidad de la organización.

La colaboración entre Greenpeace y el Festival de San Sebastián comenzó en 2015 con las premiadas 'Un día vi 100.00 elefantes' y 'Psiconautas', en una ceremonia en la que la actriz Elena Anaya se vistió de activista para entregar el premio. El capitán Cousteau fue el protagonista de la edición 2016 con el film 'L'Odysée' y 'Una verdad aún más incomoda' se alzó con el premio el año pasado.