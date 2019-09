La programación del Zinemaldia incluye ficciones de más de seis horas, películas sorpresa y otras curiosidades Es hora de escoger película para el 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que ya ha hecho pública su programación íntegra y algunas de las obras más atípicas que esconde AINHOA IGLESIAS Miércoles, 11 septiembre 2019, 17:31

Entre los más de 200 títulos que incluye la programación íntegra del Festival Internacional de Cine de San Sebastián se puede encontrar casi de todo. Además de los trabajos más o menos originales que recorren una amplísima variedad de géneros y formatos, llaman la atención un buen número de proyecciones que no se ajustan a la acepción tradicional de película. Así lo ha subrayado el propio Zinemaldia que, coincidiendo con la publicación del programa de la 67 edición, ha querido poner el acento en algunas de las piezas más curiosas que se podrán ver entre el 20 y el 28 de septiembre.

«Dos de esas propuestas extraordinarias tienen que ver con su carácter seriado», apunta el certamen. Se refiere a las series 'Vida Perfecta', de Leticia Dolera, y 'El fiscal, la presidenta y la espía', investigación periodística desarrollada por Justin Webster. No es la primera vez que el festival apuesta por las historias narradas por capítulos -de hecho las abrazó de manera decidida hace ya dos años-, pero sí es novedad que se ofrezcan las ficciones completas y no solo los primeros episodios. No se trata de una cuestión menor: el metraje supondrá un auténtico desafío para organización y público.

Los 240 minutos de la 'Vida perfecta' de Leticia Dolera se servirán de un tirón -aunque con un pequeño descanso de 15 minutos en el ecuador-primero para acreditados (sábado 21 a las 14:30 horas en el Príncipe 2) y después para el público (domingo 22 a las 17 horas en el Velódromo). En este segundo pase el Zinemaldia alcanzará cotas superlativas tanto por la duración como por las propias características de la sala: se emitirán ocho capítulos para casi 3.000 espectadores en una pantalla de 400 m². No hay que olvidar que, durante el 'festi', el Velódromo se convierte en el mayor cine de Europa.

'El fiscal, la presidenta y el espía' forma parte de la programación de Zabaltegi-Tabakalera y la ficción completa alcanza los 360 minutos o, lo que es lo mismo, las seis horas. El Festival de Cine de San Sebastián ha programado dos opciones para poder abordar la serie desde dos puntos de vista distintos. La primera opción es ver la media docena de capítulos el lunes 23, a partir de las 16 h., con una única pausa de 20 minutos en el medio. La segunda es ver los tres primeros capítulos el martes 24 y, los otros tres, el miércoles 25, con una misma entrada que servirá para ambas sesiones.

La película Sátántangó, de Béla Tarr, que se puede encontrar en la sección Klasikoak, supone otro hito en la programación de este año. Sus 450 minutos (7 horas y media) serán aptos solo para cinéfilos de pro. La cita, el sábado 28 a las 16 horas, contará con dos pausas de 15 minutos cada una.

Entradas sin película

El público es heterogéneo y variopinto, por lo que el Festival de Cine de San Sebastián trata de ofrecer atractivos para todo tipo de espectador. En este sentido cabe destacar que hay gente que se lanza a las salas y gente que prefiere esperar a conocer qué títulos han gustado más. Para estas últimas personas el Zinemaldia ofrece este año la posibilidad de comprar entradas sin saber a qué película darán acceso, pero con la garantía de que serán los trabajos, a priori, más destacados de la 67 edición. Se trata de las sesiones vespertinas del sábado 28, en las que se proyectarán las películas ganadoras del Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián (16:00 horas, Kursaal 2), el Premio Irizar al Cine Vasco (17:00 horas, Teatro Principal), el Premio TCM de la Juventud (19:00 horas, Kursaal 2), Premio Zabaltegi-Tabakalera (20:00 horas, Teatro Principal), el Premio Kutxabank-New Directors (22:00 Kursaal 2) y la Concha de Oro a la mejor película (23:00 horas, Teatro Principal).

Y para quienes simplemente adoran las sorpresas habrá un filme secreto por el que se deberá apostar a ciegas: una película cuyo título no se descubrirá hasta estar sentado en la butaca y que se proyectará el 28 de septiembre a las 18:00 en el Teatro Victoria Eugenia.

Ópera china

También lejos del concepto clásico de ir al cine a ver una película se sitúa el ciclo de ópera china que el Zinemaldia programa este año. Según destaca el certamen, entre el miércoles 25 y el sábado 28 se proyectarán «cinco célebres piezas: 'The Legend of White Snake', 'The Bell Tolls for a Dinasty', 'The Woman of the Mountain', 'Romance of the West Chamber' y 'Cao Cao and Yang Xiu'».