Consulta el palmarés de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián

'Los Domingos' sucede en el palmarés a 'Tardes de Soledad' de Albert Serrá

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:25

'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa se une a grandes nombres del cine en el palmarés de las películas que se han llevado la Concha de Oro en San Sebastián.

A continuación, el palmarés completo de la Concha de Oro del Zinemaldia:

- 2025: «LOS DOMINGOS», Alauda Ruiz de Azúa (ESPAÑA-FRANCIA)

- 2024: «TARDES DE SOLEDAD / AFTERNOONS OF SOLITUDE», Albert Serra (ESPAÑA - PORTUGAL - BÉLGICA)

- 2023: «O CORNO / THE RYE HORN», Jaione Camborda (ESPAÑA - PORTUGAL - BÉLGICA)

- 2022: «LOS REYES DEL MUNDO / THE KINGS OF THE WORLD», Laura Mora (COLOMBIA - LUXEMBURGO - FRANCIA - MÉXICO - NORUEGA)

- 2021: «CRAI NOU / BLUE MOON», Alina Grigore (RUMANÍA)

- 2020: «DASATSKISI / BEGINNING», Dea Kulumbegashvili (FRANCIA - GEORGIA)

- 2019: «PACIFICADO / PACIFIED», Paxton Winters (BRASIL)

- 2018: «ENTRE DOS AGUAS», Isaki Lacuesta (ESPAÑA)

- 2017: «THE DISASTER ARTIST», James Franco (EE.UU.)

- 2016: «WO BU SHI PAN JINLIAN / I AM NOT MADAME BOVARY», Xiaogang Feng (China)

- 2015: «SPARROWS», Rúnar Rúnarsson (Islandia - Dinamarca - Croacia)

- 2014: «MAGICAL GIRL», Carlos Vermut (España - Francia)

- 2013: «PELO MALO», Mariana Rondón (Venezuela-Perú-Alemania)

- 2012: «DANS LA MAISON», François Ozon (Francia)

- 2011: «LOS PASOS DOBLES», Isaki Lacuesta (España-Suiza)

- 2010: «NEDS», Peter Mullan (Reino Unido-Francia-Italia)

- 2009: «CITY OF LIFE AND DEATH», de Lu Chuan (China)

- 2008: «PANDORANIN KUTUSU / PANDORA'S BOX», Yesim Ustaoglu, (Turquía-Francia-Alemania-Bélgica)

- 2007: «A THOUSAND YEARS OF GOOD PRAYERS (Mil años de oración)», Wayne Wang (EE.UU)

- 2006: ex-aequo a «NIWEMANG / HALF MOON», Bahman Ghobadi (Irán-Irak-Austria-Francia) - «MON FILS À MOI», Martial Fougeron (Francia)

- 2005: «STESTI (SOMETHING LIKE HAPPINESS)», Bohdan Sláma (República Checa-Alemania)

- 2004: «TURTLES CAN FLY», Bahman Ghobadi (Irán-Irak)

- 2003: «SCHUSSANGST», Dito Tsintsadze (Alemania)

- 2002: «LOS LUNES AL SOL», Fernando León de Aranoa (España-Francia-Italia)

- 2001: «TAXI PARA TRES», de Orlando Lübbert (Chile)

- 2000: «LA PERDICIÓN DE LOS HOMBRES», Arturo Ripstein (México-España)

- 1999: «C'EST QUOI LA VIE?», François Dupeyron (Francia)

- 1998: «EL VIENTO SE LLEVÓ LO QUE», Alejandro Agresti (Argentina, Holanda, España, Francia)

- 1997: «RIEN NE VA PLUS», Claude Chabrol (Francia)

- 1996: (Ex-aequo) «BWANA», Imanol Uribe (España) «TROJAN EDDIE», Gillies Mackinnon (Irlanda)

- 1995: «MARGARET'S MUSEUM», Mort Ransen (Canadá-Gran Bretaña)

- 1994: «DÍAS CONTADOS», Imanol Uribe (España)

- 1993: (Ex-aequo) «PRINCIPIO Y FIN», Arturo Ripstein (México) «SARA», Dariush Mehrjui (Irán)

- 1992: «UN LUGAR EN EL MUNDO», Adolfo Aristarain (Argentina)

- 1991: «ALAS DE MARIPOSA», Juanma Bajo Ulloa (España)

- 1990: «LAS CARTAS DE ALOU», Montxo Armendariz (España)

- 1989: (Ex-aequo) «HOMER AND EDDIE», Andrei Konchalovski (Estados Unidos) «LA NACIÓN CLANDESTINA», Jorge Sanjinés (Bolivia)

- 1988: «ON THE BLACK HILL», Andrew Grieve (Gran Bretaña)

- 1987: «NOCE EN GALILÉE», Michel Khleifi (Palestina-Francia-Bélgica)

- 1986: «LA MITAD DEL CIELO», Manuel Gutiérrez Aragón (España)

- 1985: «YESTERDAY», Radoslaw Piwowarski (Polonia)

- 1984: Premios no oficiales: GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: «RUMBLE FISH», Francis Ford Coppola (Estados Unidos); GRAN PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: Valeria Sarmiento, por «NOTRE MARIAGE» (Francia). Mención especial: Teo Escamilla, por «Tú solo» (España).

- 1983: Premios no oficiales: GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: «COUP DE FOUDRE», Diane Kurys (Francia); PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: (Ex-aequo) Marc Didden, por «BRUSSELS BY NIGHT» (Bélgica) José Antonio Zorrilla, por «EL ARREGLO» (España)

- 1982: Premios no oficiales: GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: «DEMONIOS EN EL JARDÍN», Manuel Gutiérrez Aragón (España); PREMIO ALFONSO SANCHEZ PARA NUEVOS REALIZADORES: Luciano Odorisio, por «SCIOPEN» (Italia)

- 1981: Premios no oficiales: PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: «STORIE DI ORDINARIA FOLLIA», Marco Ferreri (Italia); PREMIO ALFONSO SANCHEZ PARA NUEVOS REALIZADORES: (Ex-aequo) «LA FESTA PERDUTA», Pier Giuseppe Murgia (Italia) «MALOU», Jeannine Meerapfel (Alemania)

- 1980: Premios no oficiales: PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: «DYRYGENT», Andrzej Wajda (Polonia); PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: «HAZAL», Alí Ozgentürk (Turquía)

- 1979: «OSSENIJ MARAFON», Gueorgui Danelia (URSS)

- 1978: «ALAMBRISTA», Robert M. Young (EEUU)

- 1977: «MEKHANICHESKOGO PIANINO», Nikita Mijalkov (URSS)

- 1976: «TABOR UJODIT V NIEBO», Emil Lotianu (URSS)

- 1975: «FURTIVOS», José Luis Borau (España)

- 1974: «BADLANDS», Terrence Malick (Estados Unidos)

- 1973: «EL ESPÍRITU DE LA COLMENA», Víctor Erice (España)

- 1972: «THE GLASS HOUSE», Tom Gries (EEUU)

- 1971: «LE GENOU DE CLAIRE», Eric Rohmer (Francia)

- 1970: «ONDATA DI CALORE», Nelo Risi (Italia)

- 1969: «THE RAIN PEOPLE», Francis Ford Coppola (EEUU)

- 1968: «THE LONG DAY'S DYING», Peter Collinson (Gran Bretaña)

- 1967: «TWO FOR THE ROAD», Stanley Donen (EEUU)

- 1966: «I WAS HAPPY HERE», Desmond Davis (Gran Bretaña)

- 1965: (Ex-aequo) «MIRAGE», Edward Dmytryk (EEUU) «ZLATÁ RENETA», Otakar Vávra (Checoslovaquia)

- 1964: «AMERICA, AMERICA», Elia Kazan (EEUU)

- 1963: «MAFIOSO», Alberto Lattuada (Italia)

- 1962: «L'ISOLA DI ARTURO», Damiano Damiani (Italia)

- 1961: «ONE-EYED JACKS», Marlon Brando (EEUU)

- 1960: ROMEO, JULIET A TMA», Jiri Weiss (Checoslovaquia)

- 1959: «THE NUN'S STORY», Fred Zinnemann (EEUU)

- 1958: «EWA SHCE SPAC», Tadeusz Chmielewski (Polonia)

- 1957: «LA NONNA SABELLA», Dino Risi (Italia)

- 1956: Premios no oficiales: MEJOR PELICULA EXTRANJERA: «IL FERROVIERE», Pietro Germi (Italia); MEJOR PELICULA ESPAÑOLA: «TODOS SOMOS NECESARIOS», José Antonio Nieves Conde

- 1955: CONCHA DE PLATA AL MEJOR COLOR: «GIORNI D'AMORE», Giuseppe de Santis (Fotografía: Otello Martelli) (Italia)

- 1954: MEJOR PELICULA: «SIERRA MALDITA», Antonio del Amo (España)

- 1953: MEJOR PELICULA: «LA GUERRA DE DIOS», Rafael Gil (España)

