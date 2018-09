La planta feliz de las rebajas La fila de los mancos | Zinemaldia Jesús Franco sobrevuela 'In Fabric' cuando una dominanta acaricia un maniquí para solaz del voyeur de turno ALBERTO MOYANO Miércoles, 26 septiembre 2018, 07:00

1

Hice un cálculo estadístico de cuántas posibilidades existían de que los pases de prensa de las tres películas más esperadas de Perlak -y por extensión, de todo el Festival- coincidieran el mismo día y a la misma hora. Y me salió que ninguna y menos en un certamen con tan dilatada experiencia como es éste. Fatalmente, me equivocaba. 'Blackkklansman' -la última de Spike Lee-, 'Roma' -ganadora del Festival de Venecia- y 'The Sisters Brothers' -Premio al Mejor Director en la propia Mostra- se proyectan hoy para prensa y acreditados a las 12.00 horas en el Principal, la sala 7 del Príncipe y el Victoria Eugenia, respectivamente. Asombroso: no ha tenido que ser fácil cuadrar este pequeño despropósito.

2

También de belleza se puede acabar ahíto. A algunos vecinos de esta ciudad nos pasa. Acostumbrados a tanto equilibrio en las formas, tanta armonía en la naturaleza y tanta proporción entre las partes, acabamos por huir a la periferia, cegados por tanta perfección y en busca de la vida fea en todo su esplendor. Este fenómeno se reproduce de forma acusada entre los creadores. Te dicen: «Una película titulada 'Pasajes'» o «una novela que se llama 'Pasaia Blues'» y sabes perfectamente que puede que transcurran en Antxo o San Pedro, pero es imposible que lo hagan en Donibane, demasiado bonito. A un lugar intermedio entre el campo y la ciudad, en el que se acumulan las gasolineras, las estampas fabriles y la maquinaria industrial y la chatarra en general, pertenece la cinta de Koldo Almandoz, que en efecto participa de buena parte de los defectos y de las virtudes propias de Nuevos Directores. Con un guion jibarizado hasta el límite, la película se enamora de sus propias imágenes y acaba olvidándose de que había venido a contar una historia.

3

Sé que puede sonar a locura, pero el espíritu del Jesús Franco más mórbido habita en 'In Fabric', la película de Peter Strickland proyectada ayer en la Sección Oficial. En concreto, habita en cada lasciva caricia al maniquí, en cada mirada febril de la severa ama en funciones de dependienta, en cada fragmento de la narcótica banda sonora y en cada convulsión del perverso voyeur. Y también asoma la sombra del Narciso Ibáñez Serrador más travieso en cada rapto de humor maléfico de cuantos salpican la cinta. Hay que reconocer que como esperpento crítico con las grandes superficies y el espíritu jovial de las rebajas en la planta más feliz de galerías, va mucho más lejos que la 'Nocturama' del pasado año. Extraordinaria en el sentido literal del término y tú no sabes cuánto significa eso en la Sección Oficial.

4

Llega hoy a Zinemira 'Jainkoak ez dit barka-tzen', de Josu Martinez, el documental sobre la trepidante vida de Lezo Urreiztieta a partir de las 35 horas de entrevista que le grabó Martin Ugalde entre 1975 y 1978. Cuenta la leyenda que a mediados de los setenta, la Policía francesa detuvo en un control de carretera a los miembros de ETA 'Txomin' y 'Peixoto', a uno de los cuales se le incautó el mapa de la isla mexicana de Guadalupe con topónimos vascos que Lezo había elegido para fundar la república independiente de Euskadi. Los detectives galos, incrédulos ante la explicación de los dos arrestados, prolongaron la detención, convencidos de encontrarse ante un documento cifrado. Finalmente, se rindieron a la evidencia y los dejaron en libertad. La película merece la pena.