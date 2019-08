'Agur Etxebeste!' se estrenará en la Gala del Cine Vasco del Zinemaldia Zinemaldia - 67 Festival de Cine de San Sebastián Helena Taberna inaugurará la sección Zinemira, que contará con diez títulos. Nueve películas de diferentes secciones competirán por el premio Irizar RICARDO ALDARONDO Viernes, 30 agosto 2019, 12:57

'Agur Etxebeste!', la nueva película de Asier Altuna y Telmo Esnal, y secuela de su gran éxito de hace catorce años 'Aupa Etxebeste!', tendrá su estreno mundial en la Gala del Cine Vasco del Zinemaldia.

Además, el cine vasco estará presente en el Festival de Cine de San Sebastián a través de veintiún filmes repartidos por las diferentes secciones, desde la Sección Oficial donde compite 'La trinchera infinita', de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, a Nuevos Directores, donde figura 'Las letras de Jordi' de Maider Fernández, y otros títulos incluidos en Zabaltegi-Tabakalera, Perlas o Culinary Zinema. Nueve de estos filmes, los que tienen su estreno mundial en el Zinemaldia, competirán por el premio Irizar.

Figuran también diez películas en la sección específica del cine vasco, Zinemira, que inaugurará la directora Helena Taberna con su última película, 'Varados'. Varias de las películas de Taberna han sido programadas en los últimos años en el Festival, como 'Yoyes' (Made in Spain, 2000), 'La buena nueva' (Made in Spain, 2009) o 'Acantilado' (Zinemira, 2016). 'Varados' muestra la vida cotidiana de los refugiados de larga duración en Grecia.

'Glittering Misfits' es el primer largometraje de Iban del Campo (Arrasate, Gipuzkoa, 1971), cuyos cortometrajes 'Dirty Martini' y 'Espedizio Handia' han sido seleccionados en Kimuak y proyectados en el Festival. En 'Glittering Misfits' ahonda en el tema del burlesque esbozado en 'Dirty Martini', en una expedición a los night-clubs y cabarets del off-off Broadway de Nueva York.

También 'Hiru uhinak - Les trois vagues' supone el debut en el largometraje cinematográfico para su director, Loïc Legrand, en el que tres cineastas se enfrentan al desafío de contar en imágenes una vieja leyenda.

Taberna, Del Campo y Legrand competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco. Además, Zinemira será un escaparate para siete de las producciones vascas más destacadas del año.

El doble más quince, la nueva película de Mikel Rueda (Bilbao, 1980), participará en la sección fuera de concurso. Fue uno de los proyectos seleccionados en el Foro de Coproducción Europa-América Latina (2017) y se estrenó en el pasado Festival de Málaga. Rueda, que compitió con su primer largometraje, 'Izarren argia / Estrellas que alcanzar' (2010) en Nuevos Directores, cuenta en 'El doble más quince' la relación entre una mujer de 45 años y un chico de 16, interpretados por Maribel Verdú y Germán Alcarazu.

También se mostrará 'Muga deitzen da pausoa' de Maider Oleaga (Bilbao, 1976), proyecto desarrollado en la primera edición del programa de residencias Ikusmira Berriak, que se estrenó en el Festival de Gijón.

Basada en la novela homónima de Bernardo Atxaga, 'Soinujolearen semea (El hijo del acordeonista)' fue seleccionada en los festivales de Huelva y Nantes. Su director, Fernando Bernués (San Sebastián, 1961), compitió en Nuevos Directores con 'Kutsidazu bidea, Ixabel (Enséñame el camino, Ixabel' (2006), codirigida con Mireia Gabilondo, y presentó en Zinemira 'Mugaldekoak' (2010).

Zinemira también acogerá la última película de Juanmi Gutiérrez (Errenteria, 1945), fallecido en febrero de este año, 'Paseko Txoriak (Aves de paso)'. Gutiérrez, a quien el Festival homenajeará en su 67 edición, presentó diez de sus películas en Zinemira.

'70 Binladens' es el tercer largometraje de Koldo Serra (Bilbao, 1975), el realizador de 'Bosque de sombras' y 'Gernika. The Movie'. Emma Suárez, Nathalie Poza y Hugo Silva protagonizan este thriller que se estrenó en el Festival de Sitges.

'La pequeña Suiza' es el segundo largometraje de Kepa Sojo (Llodio, Álava, 1968), tras 'El síndrome de Svensson' (2006). En 'La pequeña Suiza' se narran los avatares de un pueblo castellano ubicado en el corazón del País Vasco.

Por último, también se presentará en Zinemira la película de animación 'Elkano, lehen mundo bira (Elcano y Magallanes: la primera vuelta al mundo)', el segundo filme dirigido por Ángel Alonso (Pasaia, Gipuzkoa, 1967) tras 'El ladrón de sueños' (2000), que fue nominada al Goya a la mejor película de animación.

Hace 14 años, Asier Altuna (Bergara, Gipuzkoa, 1969) y Telmo Esnal (Zarautz, Gipuzkoa, 1967) presentaron 'Aupa Etxebeste' (2005) en la sección Nuevos Directores y obtuvieron el Premio de la Juventud. Desde entonces, han presentado sus películas en distintas secciones del Festival, incluida la Sección Oficial. Ahora proyectarán en la Gala del Cine Vasco 'Agur Etxebeste', el nuevo episodio de las aventuras de Patrizio Etxebeste y su mujer María Luisa, que también competirá por el Premio Irizar al Cine Vasco.

Miguel Ángel Jiménez (Madrid, 1979), que formó parte de la competición de Nuevos Directores con 'Chaika' (2012), estrenará en la Gala EITB Una ventana al mar, que también aspira al reconocimiento a la mejor producción vasca del Festival. Emma Suárez interpreta a una mujer a la que diagnostican un cáncer y se marcha con sus amigas de viaje a Grecia.

Asimismo, entrarán en liza por el Premio Irizar al Cine Vasco, 'La trinchera infinita', dirigida por Aitor Arregi (Oñati, Gipuzkoa, 1977), Jon Garaño (San Sebastián, 1974) y Josemari Goenaga (Ordizia, Gipuzkoa, 1976), seleccionada en la Sección Oficial; y 'Las letras de Jordi' (Ikusmira Berriak 2017), la ópera prima de Maider Fernández Iriarte (San Sebastián, 1988), que forma parte de la sección Nuevos Directores. También lo harán dos largometrajes que se estrenarán en Culinary Zinema: la película de Iñaki Arteta (Bilbao, 1959) 'Bittor Arginzoniz. Vivir en el silencio', sobre la personalidad del cocinero del asador Etxebarri, y 'Gazta', de Mikel Urretabizkaia, que recoge testimonios en torno al universo del queso Idiazabal.

Asimismo, otras producciones vascas podrán verse en el Festival aunque no formarán parte de la lista de aspirantes al Premio Irizar: 'Leyenda dorada de Ion de Sosa' (Urnieta, Gipuzkoa, 1981) y Chema García Ibarra (Elche, Alicante, 1980) y 'Lursaguak' de Izibene Oñederra (Azkoitia, Gipuzkoa, 1979), dos cortometrajes del programa Kimuak seleccionados en Zabaltegi-Tabakalera; el mediometraje 'Urpean lurr'a de Maddi Barber (Lakabe, Navarra, 1988), también en Zabaltegi-Tabakalera, donde participó el año pasado con '592 metroz goiti'; 'O que arde (Lo que arde)', la película de Oliver Laxe (París, 1982) estrenada y premiada en Un Certain Regard del Festival de Cannes, que se programará en Perlas; y el corto 'Zer jan hura izan' de Igor Arabaolaza, perteneciente a la sección Culinary Zinema.

Gala del cine vasco

De ASIER ALTUNA, TELMO ESNAL 'Agur Etxebeste!'

Patrizio Etxebeste decide dejar la alcaldía por problemas de salud y poca gente conoce la verdadera razón: los recientes escándalos de corrupción destapados en localidades cercanas le hacen pensar que puede ser el siguiente en caer. Quién mejor para sustituirle y seguir manteniendo el control que Mª Luisa, su fiel mujer. Pero no todo va a resultar tan sencillo, tan a la vieja usanza. La mujer florero no asume su papel de florero y pasa a la acción. El hombre controlador no controla tanto como él creía o querría y tiene que adaptarse, evolucionar. Toda crisis, familiar, política, social, trae consigo tensiones y problemas. Pero también genera un cambio y grandes oportunidades. Secuela de Aupa Etxebeste! (2005).

Gala Eitb

De MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ 'Una ventana al mar'

Ante una noticia que le cambia la vida, María, una bilbaína de cincuenta y cinco años, decide hacer un viaje a Grecia con sus amigas más cercanas en contra de los consejos de su hijo y de los médicos. Una decisión espontánea la conduce a la isla de Nisyros, un pequeño reducto de paz y calma en el que inmediatamente se siente como en casa. Mientras explora la hermosa isla y se sumerge en sus tesoros ocultos, conoce a Stefanos y, contra todo pronóstico, se enamora. Lo que parecía una breve escapada de la realidad pronto se convierte en una inesperada oportunidad de alcanzar la felicidad

Zinemira

De ELENA TABERNA 'Varados'

En el Mediterráneo, el mar sobre el que se fundó nuestra civilización, miles de refugiados aguardan a que Europa les acoja. A las puertas del viejo continente, luchan por mantener viva la esperanza a pesar de las precarias condiciones bajo las que subsisten día a día. Varados se acerca a la vida cotidiana de esos refugiados de larga duración. En edificios ocupados en Atenas o en campos de refugiados repartidos por todo el país, estos hombres y mujeres siguen a la espera de una documentación que les permita continuar con sus vidas.

De KOLDO SERRA '70 Binladens'

Raquel es una mujer desesperada. Su situación personal la ha llevado a una coyuntura en la que necesita 35.000 euros (conocidos coloquialmente como '70 binladens') y los necesita en las próximas 24 horas. Su última esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores cuando está a punto de cerrar la transacción complicará la situación a Raquel, que no tiene opción: el tiempo corre en su contra y tiene que salir de allí con el dinero, al precio que sea.

De ÁNGEL ALONSO 'Elknao, mundu bia'

La primera vuelta al mundo. Un viaje a lo desconocido que se inició bajo el mando de Magallanes y que fue concluido por Juan Sebastián Elcano. Tormentas, hambre, tribus... Cinco embarcaciones partieron de Sevilla. Tres años después, solo una consiguió volver. Una aventura increíble alrededor de un planeta cuya redondez quedó finalmente demostrada.

De MIKEL RUEDA SASIETA 'El doble más quince'

Imaginen a una mujer. De unos 45 años. Delgada, atractiva, pero por la cual han pasado los años. ¿La visualizan? Ahora sitúenla en mitad de un descampado. Sola. Sentada en el capó de su coche familiar. Esperando. Espera a alguien. Está nerviosa. A lo lejos, llega alguien. Parece un chico. Sí, es un chico, un chaval de 16 años que pedalea sobre su bicicleta. Se detiene frente a ella. Se miran. Incómodos. No saben qué decirse. No saben qué hacer. Él la ve fumando. «Me dijiste que lo habías dejado», le espeta él, sin saber qué decir. «Y tú me dijiste que tenías más», le contesta ella, entre nerviosa y enfadada. «¿Y ahora qué?», insiste él, nervioso, muy nervioso. Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaría si una mujer de 45 años y un chico de 16 se conociesen por internet y quedasen para tener un encuentro sexual? Esta es la premisa con la que arranca El doble más quince.

De IBAN DEL CAMPO URIBARRENA 'Glittering Misfits'

Dirty Martini y Tigger!, estrellas del underground neoyorquino, nos descubrirán algunos de los secretos de sus provocativas y reivindicativas formas de expresión artística en night-clubs y cabarets del off-off Broadway de Nueva York. Al mismo tiempo, nos permitirán entender desde su intimidad cotidiana los motivos, las luchas y las claves que les mantienen como figuras y referentes del neo-burlesque, más de 20 años después de que todo este fenómeno explotara en Nueva York en la década de los 90.

LOÏC LEGRAND 'Iru uhinak - Les trois vagues'

La leyenda me parecía maravillosa e indignante. Pero, ¿qué sentido podríamos darle hoy? Publico un anuncio ofreciendo hacer una película basada en aquella vieja historia. Lili, Aña y Ekaitz responden con su curiosidad y ganas de cine. Juntos, abordan la historia de las tres olas para hacerla suya. Ópera prima.

De KEPA SOJO 'La pequeña suiza'

La película cuenta las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del País Vasco llamado Tellería, que desea, tras 700 años de historia, pasar a ser parte del territorio vasco. Tras la negativa del gobierno de esta última comunidad, un curioso hallazgo en el santuario del pueblo originará que los osados habitantes de Tellería pidan su anexión nada menos que a uno de los países más desarrollados del mundo: Suiza.

De MAIDER OLEAGA 'Muga deitzen da pausoa'

De JUAN MIGUEL GUTIÉRREZ MÁRQUEZ 'Paseko txoriak'

De FERNANDO BERNUES 'Soinujolearen Semea'

David Imaz tuvo que huir del País Vasco a mediados de los setenta, repudiado por los suyos, acusado de traición. A pesar de encontrar la felicidad en California, su pasado le sigue pesando y el sentimiento de culpa no le permite afrontar con serenidad sus últimos días de vida. Joseba Altuna, su amigo de la infancia, acude a despedirse de él y de paso, a ajustar cuentas pendientes. Han pasado mucho tiempo sin verse, pero llegó la hora de enfrentarse a la verdad. Basada en la novela homónima de Bernardo Atxaga.