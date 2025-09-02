Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mei y Satsuki, las dos hermanas que descubren un nuevo mundo con Totoro
Festival de Cine de San Sebastián

Miles de niños descubrirán la magia de 'Mi vecino Totoro' en el Velódromo

El Festival proyectará la versión en euskera de la deliciosa película de Hayao Miyazaki en la pantalla gigante

Teresa Flaño

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:05

Miles de niños guipuzcoanos entre 6 y 11 años van a tener la ocasión de descubrir durante el Festival de Cine de San Sebastián una ... de las películas más deliciosas de la animación, 'Mi vecino Totoro' (1988), en su versión en euskera. El largometraje de Hayao Miyazaki, Premio Donostia a toda su carrera en 2023, se proyectará dentro de la iniciativa Ikastetxeak Belodromoan, cuyo objetivo es vincular cine y ciencia. Coorganizados por el Festival de San Sebastián, el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Filmoteca Vasca, los pases de este clásico del cine japonés de animación se adentrarán en los misterios del bosque para dar a conocer al público escolar el fascinante ecosistema que conforman sus habitantes, destacando la importancia de preservar el equilibrio ecológico y la biodiversidad en la naturaleza.

