Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Eneko Goia y José Luis Rebordinos, en la presentación del Premio. SSIFF

Zinemaldia

Las 16 películas de Perlak optan al Premio del Público Ciudad de San Sebastián

El galardón está dotado con 50.000 euros a la Mejor Película y con otros 20.000 para la mejor producción europea

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:15

Las dieciséis películas incluidas en la sección Perlak del Zinemaldia optarán a los 50.000 y 20.000 euros de las dos secciones del Premio ... del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, que por décimo año consecutivo patrocina el Ayuntamiento donostiarra. El galardón otorga 50.000 euros a la Mejor Película en opinión del público y otros 20.000 a la más votada entre las producciones europeas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  4. 4 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  5. 5 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  6. 6

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  7. 7

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  8. 8 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  9. 9

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  10. 10 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 16 películas de Perlak optan al Premio del Público Ciudad de San Sebastián

Las 16 películas de Perlak optan al Premio del Público Ciudad de San Sebastián