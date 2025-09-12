Las 16 películas de Perlak optan al Premio del Público Ciudad de San Sebastián

ZinemaldiaLas 16 películas de Perlak optan al Premio del Público Ciudad de San Sebastián
El galardón está dotado con 50.000 euros a la Mejor Película y con otros 20.000 para la mejor producción europea
San Sebastián
Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:15
Las dieciséis películas incluidas en la sección Perlak del Zinemaldia optarán a los 50.000 y 20.000 euros de las dos secciones del Premio ... del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, que por décimo año consecutivo patrocina el Ayuntamiento donostiarra. El galardón otorga 50.000 euros a la Mejor Película en opinión del público y otros 20.000 a la más votada entre las producciones europeas.
En la presentación del Premio, El alcalde, Eneko Goia, recalcó que «el compromiso del Ayuntamiento con el Zinemaldia tiene su razón de ser en la repercusión y la proyección que este evento ofrece a la ciudad en todo el mundo». En este sentido, indicó que «hay muchas ciudades, cercanas y lejanas, que sueñan con tener un festival de cine de categoría A, que han invertido mucho dinero en lograrlo y no han podido. Nosotros lo tenemos y debemos valorarlo y cuidarlo como se merece».
Goia indicó que «durante nueve días al año, los donostiarras se vuelcan con el Festival porque lo sentimos como nuestro, una de nuestras citas fijas en el calendario». Por otro lado, el certamen «genera impacto durante todo el año, lo que nos ofrece una referencialidad a nivel mundial que pocas citas logran», aseguró.
La sección Perlak, patrocinada por Armani Beauty, está formada por títulos premiados o aclamados en otros festivales internacionales. Las proyecciones se celebran en el Teatro Victoria Eugenia y el público que asiste al primer pase de cada película puede votar para elegir la película ganadora. El galardón se entrega en la gala de clausura del Festival del día 27.
El año pasado ganó 'The Marching Band' ('Por todo lo alto'), de Emmanuel Courcol que previamente estrenado en Cannes Première. Además, 'The Seed of the Sacred Fig' ('La semilla de la higuera sagrada'), de Mohammad Rasoulof, recibió el premio a la mejor película europea tras ganar el Premio Especial del Jurado y el FIPRESCI en Cannes.
Mil entradas gratis para personas desempleadas
Al igual que los años anteriores, el Ayuntamiento de Donostia repartirá 1.000 invitaciones del Festival de San Sebastián entre personas desempleadas que realicen la solicitud en la web municipal (www.donostia.eus), el teléfono 010 o en cualquier oficina de Udalinfo. Las invitaciones se pueden pedir desde el próximo lunes día 15 hasta el miércoles y pueden ser solicitadas por personas en situación de desempleo, empadronadas en San Sebastián y mayores de 18 años. Tras la comprobación de los datos por parte de Udalinfo, se podrán retirar las invitaciones en la oficina de Udalinfo de Easo (c/ Easo 41), donde será necesario presentar el documento de identidad y el certificado de desempleo. El plazo para retirar las invitaciones finaliza a las 14:00 horas del miércoles 17 de septiembre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.