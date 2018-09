El pañuelico y la fiesta de los maniquíes

Uno de los secretos de los sanfermines radica en que todo el mundo se anuda el pañuelico rojo al cuello en cuanto pisa Pamplona: es un anunciar «yo también quiero formar parte de esto». En muchas sesiones del Festival de Cine de San Sebastián el público aplaude al ritmo de la cabecera con que comienzan las películas, lo que también delata el espíritu participativo con que la gente vive el Zinemaldia. Un festival es un estado de excitación permanente y lo que se piden son películas que conmuevan. Lo peor es la indiferencia. La Sección Oficial vivió ayer su mejor momento por ahora con la rara 'In Fabric', del británico Peter Strickland, un relato fantástico en unos grandes almacenes en el que no falta sexo con maniquíes. Hay quien la ve ya como Concha de Oro (consigue el primer 10 de un crítico en la Quiniela DV) y hubo quien salió de la sala porque no la soportaba. Lo cantaba Golpes Bajos: «fiesta de los maniquíes, no los toques por favor»... Y hoy llega lo nuevo de Carlos Vermut.

Del cuarto de la madre a Orio

El Festival se compone de películas grandes y otras más txikitas que terminan conquistando al público. Uno de los títulos de los que más se está hablando es 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico Clavellino, que compite en Nuevos Directores. Esta sencilla historia protagonizada por las siempre estupendas Lola Dueñas y Anna Castillo seduce por su intensidad. En el mismo ciclo entró ayer con fuerza 'Oreina' (Ciervo), la nueva película de Koldo Almandoz: un relato de pocas palabras y muchas sugerencias que transcurre en la marisma de Orio, territorio que por momentos parece el escenario de 'El corazón de las tinieblas'. Uno de sus protagonistas es Ramon Agirre (actor en cuatro de las películas de esta edición), feliz premiado ayer.

Los votos populares

Con pañuelico o sin pañuelico la 66 avanza fuerte. Con Robert Pattinson sigue hoy el desfile de esos jóvenes talentos que arrasan y dejan en evidencia la brecha generacional entre viejos y nuevos aficionados, y con Juliette Binoche y Judi Dench continuaron los clásicos. Ya que estamos de votaciones: la mencionada 'Viaje al cuarto de una madre' domina en las puntuaciones del Premio de la Juventud y la navarro-polaca (digámoslo así) 'Un día con más vida' se impone de momento en el Premio del Público. Sigue la fiesta.