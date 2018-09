Palmarés completo del 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián - Zinemaldia 2018 Zinemaldia 2018 La gala de clausura pone el broche de oro a nueve intensas jornadas repletas de cine y 'glamour' AINHOA IGLESIAS Sábado, 29 septiembre 2018, 23:07

Concha de Oro 'Entre dos aguas'

De Isaki Lacuesta (España)

Concha de Plata al mejor director B. Naishat

Por 'Rojo'

Concha de Plata al mejor actor Dario Grandinetti

Por 'Rojo'

Concha de Plata a la mejor actriz Pia Tjelta

Por 'Blind Spot'

Premio Especial del Jurado 'Alpha, the right to kill'

De Brillante Mendoza (Filipinas)

Premio del Jurado a la mejor fotografía 'Rojo'

De Pedro Sotero

Premio del Jurado al mejor guión 'Yuli' y 'L´Homme Fidéle'

De Paul Laverty y Louis Garrel y Jean-Claude Carrière, respectivamente

Premio Horizontes Latinos 'Familia sumergida'

De María Elche y mención especial Premio Horizontes para 'El Motoarrebatador'

Premio Kutxa Nuevos Directores 'Boku wa Iesu-sama ga kirai / Jesus'

De Hiroshi Okuyama y mención especial para 'Viaje al cuarto de una madre'

Premio Zabaltegi-Tabakalera 'Song for the jungle'

De Jean-Gabriel Périot. Mención especial para el cortometraje 'Los que desean', de Elena López Riera

Premio Irizar al Cine Vasco 'Oreina / Ciervo'

De Koldo Almandoz

Premio del Público 'Un día más con vida / Another Day of Life'

De Raúl de la Fuente y Damian Nenow

Premio del Público Película Europea 'Girl'

De Lukas Dhont

Premio de la Juventud 'Viaje al cuarto de una madre'

De Celia Rico

Premio cine en Construcción 'Los tiburones'

De Lucía Garibaldi

Premio TVE Otra Mirada 'The Third Wife'

Premio Foro de Coproducción España-América Latina, Premio EGEDA al Mejor Proyecto 'Hermano Peligro'

De Pablo Fendrik

'La llorona'

De Jayro Bustamante

'The Jungle'

De Matthias Huser

'Libertad'

De Clara Roquet

Premio Cooperación Española 'Los Silencios'

De Beatriz Seigner

Premio Ikusmira 'El agua'

De Elena López

Premios Glocal in Progress (ambos) 'Nenatoma'

De Ignas Jonynas

Premio Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine

Premio Panavisión

'El verano del león eléctrico'

De Diego Céspedes y mención especial para 'Where the summer goes'

Premio Orona

'The girl with two heads'

De Betzabé García