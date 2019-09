El palmarés completo del Festival de Cine de San Sebastián 67 Zinemaldia La gala de clausura pone el broche de oro a nueve intensas jornadas repletas de cine y 'glamour' DV Sábado, 28 septiembre 2019, 22:06

Concha de Oro a la mejor película 'Pacificado'

De Paxton Winters

Premio Especial del Jurado 'Próxima'

De Alice Winocour

Concha de Playa al mejor director: Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga

Por 'La Trinchera infinita'

Concha de Plata a la mejor actriz ex aequo Greta Fernández y Nina Hoss

Por 'La hija de un ladrón' y por 'La audición', respectivamente

Concha de Plata al mejor actor Burkassa Kabengele

Por 'Pacificado'

El actor, tras presentar hace unos días su película en el Zinemaldia / EFE

Premio del Jurado a la mejor fotografía Laura Merians

Por 'Pacificado'

Premio del Jurado al mejor guion: Luiso Berdejo y Jose Mari Goenaga

Por 'La Trinchera infinita'

Premio Kutxabank New Director 'Algunas bestias'

'Algunas Bestias' , de Jorge Riquelme

Mención especial para 'Sister', de Svetla Tsotsorkova

Premio Horizontes Latinos 'De nuevo otra vez'

De Romina Paula

Mención especial para 'La bronca', de Diego Vega y Daniel Vega

Premio Zabaltegi-Tabakalera 'Ich war zu Hause, aber...'

De Angela Schanelec

Mención especial para 'Les enfants d'Isadora', de Damien Manivel

Premio del Público Ciudad San Sebastián 'Especiales'

De Olvier Nakache y Éric Toledano

Premio del Público Ciudad San Sebastián para la mejor película europea 'Sorry we missed you'

De Ken Loach

Premio Irizar Cine Vasco 'La trinchera infinita'

José Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi

Mención especial para 'Glittering Misfist' de Iván del Campo

Premio RTVE - La otra mirada 'La ola verde'

De Juan Diego Solanas

Premio cooperación española 'Nuestras madres'

De César Díaz

Glocal in progress de la industria 'Galaktika e Andromëdes'

De More Raça

Premio de la industria Cine en Construcción 'Sin señas particulares'

Fernanda Valadez

Premio de la Juventud 'Las Buenas Intenciones'

Ana Garcia Blaya

Premio Feroz Zinemaldia 'La trinchera infinita'

Jon Garaño, José Mari Goenaga y Aitor Arregi