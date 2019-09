El oficio del buen trampero

Sí, sí, el Kursaal grande, donde se proyecta la Sección Oficial, estalló en aplausos cuando la escena de los whatsapps entre Ismael y su chica (hasta aquí se puede contar y medio mentir...). Y si los espectadores del SSIFF fueran tan macarras como somos los del Terror habrían elegido el palabro 'Tarapata' como leit motiv del penúltimo día del festi. No es para menos. La película entrará como un tiro. En los cines seleccionados para proyectarse antes de pasar, igual de victoriosa, a la programación de Netflix.

No es para menos. En el filme del director de 'Azuloscurocasinegro' hay un perro con tres patas, una abuela que se está muriendo pero va para largo (y en autocaravana) y en realidad es la que mantiene cohesionados, conectados y conexionados a los dos hermanos. Al uno la vida no le ha tratado del todo bien y él tampoco ha puesto mucho de su parte. El otro es una fastuosa mezcla de Rain Man, Asperger fino y otras fantásticas criaturas inadaptadas. Hay también una vaca que vale 60.000 euros, el reloj del abuelo, la costa de Cantabria, un centro para chavales que llevan el lío consigo; centro donde todos son buenos y comprensivos. Menos los compañeros malotes. Porque sin ellos, no existiría el conflicto (pequeño).

Hay más perros. Más vacas. Una sola abuela. Una guitarra. Y muchas carreteras. Secundarias. Una gasolinera. Unos protectores de animales. Hubo aplausos. Muchos. Y bastante lágrimas. De esas dulces. Y pasará como un tiro.

En la rueda de prensa le pidieron a Sánchez Arévalo el nombre de alguno de sus maestros. Y él citó al Dios de Trueba, a Wilder. Y cuando tú te pones bajo la protección de Billy ya nada malo puede pasarte. Y menos si dices que aún sigues aprendiendo el oficio. De contar historias. Que estás en ello.

Sin problemas. Que las cuentes con trampas, usando todos los artefactos de guión, cámara, producción, localizaciones y curro actoral posibles, es parte del juego. Al fin y al cabo, en esto del cine, solo cae en la(s) trampa(s) quien quiere. Derecho a decidir, se llama la figura. Y el de trampero es un oficio de peso. Como el de cuentista. Y Daniel controla. El cuento, la trampa. Lo dulce. Lo salado. Lo demás.