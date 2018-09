La novia presa

El cine es, también, una cuestión de química. Por ejemplo, uno puede no conectar con el realizador chino Jia Zhang-ke. Sí, sus películas tienen una rara fluidez, está dotado de gran sensibilidad y refleja como pocos las (r)evoluciones de China, con lo que es normal que se lo disputen los grandes festivales. Sin embargo, por algún motivo científico, con uno no se produce la reacción esperada. No surge la chispa.

Tampoco con 'Ash is Purest White', reposada y larga obra en la que Jia Zhang-ke de alguna forma compendia su universo cinematográfico retomando algunos de sus rasgos. Ahí está la estructura en tres tiempos de 'Más allá de las montañas', ahí personajes, paisajes y historias ya apuntadas en 'Placeres desconocidos', 'Naturaleza muerta' o 'Un toque de violencia'.

Y la nave va, aunque por largos minutos cueste saber hacia dónde va esta película que empieza como una historia de mafiosos, retratando el bullicioso entorno que rodea a un 'gran hermano' local y a su novia, y luego se va ensombreciendo. La chica va a la cárcel y cuando sale cinco años después, él no le espera. Toca el deambular de ella, el triste reencuentro, tramos anecdóticos y conversaciones intensas, la posibilidad de otra vida, las distintas evoluciones, el conformarse... Y una hortera canción de desamor pespunteando el melodrama.

Que el cine sea, también, química, tiene sus ventajas. Por ejemplo, cuando a uno no le acaba de atraer lo que cuenta Jia Zhang-ke pero sí siente el magnetismo de su actriz protagonista (y esposa en la vida real) Zhao Tao. Es de esas personalidades que inundan la pantalla. Luminosa, divertida y juvenil en el primer tramo, 'Ash is Purest White' ofrece la oportunidad de apreciar a través de los mínimos gestos de su rostro todos sus matices de dolor, desorientación, amargura, determinación, desesperación, comprensión, resignación.